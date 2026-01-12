MLB: Juan Soto con una cuenta pendiente para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Juan Soto es uno de los mejores bateadores en la historia de las Grandes Ligas. Su nivel en la caja de bateo es superlativo, para ser MVP y un digno Salón de la Fama. Sin embargo, tiene una cuenta pendiente para la temporada 2026 que puede marcar su futuro con Mets de Nueva York.

El dominicano reconoció en entrevista con la Liga Invernal Dominicana que la defensa será "una piedra angular" de su desarrollo en los próximos años. Con apenas 27 años, Soto busca aplicar el mismo enfoque que lo llevó a liderar la liga en bases robadas en 2025.

Mets aceptarían con gusto que Soto regrese a ser un jardinero cercano al promedio, como lo fue en 2021 con Washington o en 2024 con los Yankees. Convertirse en un defensor más sólido sería suficiente para complementar su ofensiva de calibre MVP y consolidar su impacto.

Juan Soto y su temporada 40-40

La temporada 2026 representa un reto histórico para Juan Soto, buscará con los Mets de Nueva York alcanzar la prestigiosa marca del 40-40. Tras conectar 43 HR y 38 robos en 2025, el dominicano busca que su evolución en las bases lo acercan cada vez más a la élite absoluta.

Con apenas 27 años, Soto afronta la nueva campaña con la misma disciplina que le permitió triplicar su récord personal de robos en una sola temporada. Su objetivo no solo es entrar al exclusivo club del 40-40, sino también aspirar a un hito mayor: el 50-50 del mítico Shohei Ohtani.

Números de Juan Soto en 2025

La temporada 2025 de Juan Soto fue estelar, aunque tuvo un comienzo lento. El equipo no lo apoyó cuando él fue superlativo y él no apoyó el equipo cuando estaban encendidos. A pesar de eso, logró números importantes para tener un año estelar en su primera temporada con Mets.

Números de Soto en 2025:

- 160 juegos, 577 turnos, 120 anotadas, 152 hits, 20 dobles, 1 triple, 43 jonrones, 105 impulsadas, 127 boletos, 137 ponches, 38 bases robadas, .263 promedio, .396 OBP, .525 SLG, .921 OPS