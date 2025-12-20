MLB: Shohei Ohtani y su récord más improbable

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani es uno de los peloteros más influyentes de los últimos 5 años en Grandes Ligas. Su carrera se ha construido a base de batazos y muchos récords impresionantes; de hecho, tiene una marca histórica en la temporada invernal 2026 que no dejará indiferente a nadie.

Ohtani tiene una tarjeta de beisbol, autografiada Topps Gold Logoman subastada por 3 millones de dólares. La tarjeta es 1-1, o lo que es lo mismo, única en existencia. Incluye la firma de Shohei y un parche dorado usado en un uniforme conmemorativo de su premio MVP 2024.

La tarjeta fue descubierta por Pete Anderson y sus hijos gemelos en Minneapolis. Aunque celebraron el hallazgo, decidieron subastarla en Fanatics. "El valor está en la experiencia, no tanto en la tarjeta", explicó Kevin Lenane, vicepresidente de Fanatics Collect, sobre la decisión de la familia Anderson.

¿Qué esperar de Shohei Ohtani con Dodgers de Los Ángeles en 2026?

El gran desafío de Shohei Ohtani para 2026 será afianzarse como lanzador. Tras superar cirugías, ahora necesita mantenerse sano y aportar desde el pitcheo. No busca el Cy Young, pero sí consolidarse como abridor confiable para Dodgers de Los Ángeles.

Su ofensiva seguirá siendo determinante, pero el pitcheo es la deuda pendiente en Los Ángeles. Ohtani sabe que un rol sólido en la rotación puede marcar la diferencia en la lucha por el tricampeonato. La clave será combinar salud y estabilidad para convertirse en complemento para el pitcheo.

Números de Shohei Ohtani en 2025

Shohei Ohtani en la temporada 2025 volvió a lanzar con buenos brotes de su nivel. Sin embargo, lo llevaron bastante lento para ser explosivo en 2026. A nivel ofensivo fue MVP de Liga Nacional, por lo cual las palabras sobran para un pelotero que compite contra él mismo.

Números ofensivos en 2025:

- 611 turnos, 146 anotadas, 172 hits, 55 jonrones, 102 impulsadas, 20 bases robadas, .282 promedio, .392 OBP, 1.014 OPS

Números de pitcheo en 2025:

- 14 juegos, 14 aperturas, 1-1, 2.87 efectividad, 47.0 entradas, 62 ponches, 1.04 WHIP