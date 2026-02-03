En la cima: Estos son los diez sementales de Estados Unidos que más yeguas sirvieron en el 2025

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, The Jockey Club publicó en su página oficial el listado completo de todos los sementales que lograron reproducirse con yeguas durante todo el 2025 y quedaron preñadas. En las siguientes líneas daremos a conocer a los diez sementales que más yeguas sirvieron y comenzarán a dar a luz en este primer semestre del 2026.

Estados Unidos: Los diez sementales que más yeguas sirvieron en el 2025.

Tiz the Law: 274 yeguas. Arabian Knight: 273 yeguas. Practical Joke: 263 yeguas. Justify: 244 yeguas. Charge It: 235 yeguas. Domestic Product: 224 yeguas. Gun Runner: 218 yeguas. Not This Time: 214 yeguas. Vekoma: 211 yeguas. National Treasure: 202 yeguas

Kentucky continúa como líder de la cría de purasangres en Norteamérica, con el 66.34% de todas las yeguas reportadas como servidas durante este ciclo en ese estado.

Es importante mencionar que estas cifras provienen del Report of Mares Bred (RMB) publicado por The Jockey Club, el cual es el estándar oficial para la industria.