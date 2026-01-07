Hazaña histórica: Spendthrift Farm domina cuatro generaciones de sementales en Norteamérica

Suscríbete a nuestros canales

Las hazañas históricas emocionan a los aficionados al purasangre. Estos momentos establecen nuevos estándares que marcan a todos los que llegan después. Eso hace que lo que Spendthrift Farm logró el año pasado resulte aún más notable y trascendente de acuerdo a una nota publicada por @BloodHorse

La granja de sementales, ubicada cerca de Lexington, alberga al padre líder general, el padre de primera camada, el padre de segunda camada y el padre de tercera camada de Norteamérica para 2025.

Esta es la primera vez desde al menos 1994, coincidiendo con el inicio del registro regular de sementales de tercera camada, que una sola granja agrupa al principal toro de primera, segunda y tercera cosecha. Agregar al padre líder general hace que la distinción sea, sin duda, la más impresionante del historial.

Into Mischief: El Rey Siete Veces Caballo Semental

Una vez más, Into Mischief se posiciona por encima de todos los sementales. Por séptimo año consecutivo, Into Mischief fue el mejor padre según las ganancias de la progenie, acumulando la asombrosa cifra de $31,863,395.

El semental de $250,000 tuvo la mayor cantidad de ganadores (222), la mayor cantidad de corredores (450), la mayor cantidad de figuradores de tipo negro (67), la mayor cantidad de ganadores de clásicos de Grado (17) y la mayor cantidad de ganadores de Grado 1 (cinco).

Los 17 ganadores de clásicos de Grado igualan lo mejor de su carrera (2022 y 2024).

Los cinco ganadores de Grado 1 se sitúan a uno de su mejor conjunto de 2023.

Into Mischief también fue el mejor padre de arena del año. Si bien la brecha entre él y el semental número 2 en general, Not This Time, fue la tercera más pequeña durante su reinado (cerca de $7.9 millones), la diferencia aún resulta abrumadora. Su mayor ganador probablemente fue el campeón macho de 3 años, Sovereignty.

Not This Time: La Eficacia de la Élite

El éxito de Into Mischief no resta valor al año que completó Not This Time. Lideró a todos los sementales por el número de ganadores de tipo negro (30), el porcentaje de corredores que ganaron de tipo negro (10.2%), el porcentaje de figuradores de tipo negro (17.6%) y los ingresos promedio por corredor ($81,262).

El porcentaje de figuradores de tipo negro de Not This Time es el tercer porcentaje más alto que lidera un año en particular desde 2015. Los tres toros con mejores porcentajes (Gun Runner, 20.1% en 2022; War Front, 21.7% en 2016; y Dynaformer, 25% en 2015) tenían menos corredores y menos corredores de tipo negro en cantidades sustanciales.

Omaha Beach y Vekoma Lideran su Clase

Era apropiado que Omaha Beach continuara liderando su clase, pues ya fue el mejor padre de primera camada en 2024. Liderado por su principal ganador, Kopion, la descendencia de Omaha Beach acumuló casi $13.7 millones. El hijo de War Front lideró en casi todas las categorías:

Más corredores (262).

Más ganadores (139).

Más ganadores de tipo negro (16).

Más figuradores de tipo negro (31).

Más ganadores de clásicos de Grado (cinco).

Además, empató con Maxima Mischief como líder por número de ganadores de Grado 1 (dos). Omaha Beach sube su tarifa a $75,000 este año.

Una melodía similar se escuchó para el mejor padre de segunda camada, Vekoma. Fue el mejor padre de primera camada hace un año y continuó su trayectoria ascendente. Lideró a todos los sementales de segundo año con 114 ganadores, además de 15 ganadores de tipo negro, 31 figuradores de tipo negro, siete ganadores de clásicos de Grado y las ganancias promedio por corredor de $66,763. Su principal fuente de ingresos en 2025 fue Golden Vekoma, ejemplar que acumuló más de $1 millón. Vekoma tiene un valor de $100,000 este año.

Yaupon: La Nueva Fuerza

Yaupon lideró el camino entre los toros que tuvieron sus primeros corredores en 2025. Su mayor ganador fue Arctic Beast ($265,503), que ganó sus primeras tres carreras antes de terminar segundo en Remington Springboard Mile Stakes.

Yaupon, hijo de Uncle Mo, fue el mejor entre todos los padres de primera cosecha con 82 corredores, 30 ganadores, un récord de ocho ganadores de tipo negro para un padre de primera cosecha norteamericano y 13 figuradores de tipo negro. Este año vale $60,000.

Dominio en Superficies Alternas

En césped, Not This Time superó al mejor padre de césped de 2024, Twirling Candy, por $2.5 millones.

El fallecido Souper Speedy encabezó a los toros en superficies para todo clima por tercer año consecutivo y cuarto de los últimos cinco. Souper Speedy, que murió en 2024, dejó descendencia que ganó $2.9 millones, y tres de sus seis ganadores de tipo negro del año ganaron clásicos en la pista principal sintética de Woodbine.