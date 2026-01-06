¡Histórico! Forever Young consolida su dominio global con el máximo galardón de Japón

Suscríbete a nuestros canales

El purasangre Forever Young ha alcanzado la cúspide de la hípica japonesa. Previo a la gala del Eclipse Award, donde figura como nominado a Caballo Maduro de 2025, la Asociación Japonesa de Carreras (JRA) anunció oficialmente los premios de 2025. Forever Young obtuvo el máximo galardón: Caballo del Año JRA.

La victoria del ejemplar resultó casi unánime. Forever Young dominó la votación de los periodistas, prueba fehaciente de que sus hazañas globales tuvieron una profunda resonancia en su país de origen.

Categoría Votos Porcentaje Votos para Forever Young 226 91.1% Votos Totales 248 100%

Los finalistas Museum Mile (18 votos), Jantar Mantar (2 votos), Croix du Nord (1 voto) y Masquerade Ball (1 voto) quedaron muy lejos en la contienda.

Tres Hitos que Redefinen la Historia Hípica

El reconocimiento a Forever Young no solo premia un gran año, sino que rompe paradigmas históricos en la hípica de Japón:

El Hito de la Arena: Forever Young se consagra como el primer especialista en arena en la historia nombrado Caballo del Año de la JRA. Durante décadas, este codiciado premio fue dominio exclusivo de leyendas del césped como Deep Impact, Almond Eye y Equinox. Su triunfo consagra la arena como una superficie de prestigio al más alto nivel. La Campaña "Fantasma" de 26 Años: El castrado es el primer caballo desde El Condor Pasa en 1999 en ganar el título sin correr una sola carrera en el circuito de la JRA durante el año de premiación. Mientras El Condor Pasa conquistaba Francia, Forever Young concentró sus esfuerzos y éxitos en la escena global, conquistando el mundo hípico. La Temporada de "Revancha" Definitiva: Tras la decepción del Derby de Kentucky de 2024, Forever Young regresó a Estados Unidos en 2025 para reclamar el título más importante de la arena: ganó la Breeders’ Cup Classic. Se convirtió así en el primer caballo japonés en ganar el "Campeonato Mundial" de las carreras de arena.

Rendimiento y Récords Económicos: Forever Young

La campaña 2025 de Forever Young se traduce en cifras impactantes:

Victorias de Grupo 1: Ganó la prestigiosa Saudi Cup (G1) y la Breeders’ Cup Classic (G1), además del Nippon TV Hai (L).

Ganancias Récord: Ahora ostenta el título de caballo japonés con mayores ganancias de todos los tiempos, con premios de carrera que superan los 3 mil millones de yenes (la cifra supera al anterior poseedor del récord, Ushba Tesoro).

Gran mérito en esta hazaña corresponde al entrenador Yoshito Yahagi, al jinete Ryusei Sakai y al propietario Susumu Fujita por su filosofía pionera de "primero lo global".

Forever Young no solo siguió el camino a la grandeza, sino que abrió uno completamente nuevo para todos los caballos japoneses de arena que le sigan. Su reconocimiento como Caballo del Año de la JRA establece una base sólida para su candidatura al Eclipse Award en Estados Unidos.