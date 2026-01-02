Saudí Cup 2026: Foverer Young, Nysos y Journalism encabezan la nómina para la carrera más rica del mundo

Suscríbete a nuestros canales

Se adelantan los preparativos para la carrera más rica del mundo la Saudí Cup (Gr1) con una bolsa a repartir de 20 millones de dólares. El festival de Arabia Saudita tiene una duración de dos días, que comienza el 13 de febrero.

Esta prestigiosa prueba ha atraído a 57 ganadores individuales de Grupo o Grado 1 en su totalidad y a 14 ganadores de Grupo 1 de Pura Raza Árabe. Las nominaciones, repartidas en 22 países diferentes, competirán por un premio total de casi $40 millones.

Saudí Cup: Forever Youg campeón defensor encabeza la nómina

El campeón defensor, Forever Young y ganador de la Breeder’s Cup Classic (G1), encabeza una lista estelar de la Copa Saudí (Gr1), con un premio de $20 millones, que significa la bolsa de mayor entrega para carrera alguna en el globo terráqueo. Esta prueba se celebrará este año en el Hipódromo Rey Abdul Aziz de Riad, Arabia Saudita, el sábado 14 de febrero.

Forever Young, oficialmente clasificado como el mejor caballo de tierra en el Longines World's Best Racehorse Rankings, ha tenido éxito en sus dos visitas anteriores a Arabia Saudita, ganando el Saudi Derby de 2024 antes de su valiente actuación en la carrera más valiosa del mundo el año pasado.

La superestrella de Yoshito Yahagi, encabeza una lista de nominados de elite de ganadores en Estados Unidos. White Abarrio, Journalism, han sido inscritos junto a Nysos, el héroe de la Breeders' Cup Dirt Mile, y recientemente del Malibú S. (G1).

W Heart Bond, la yegua que ganó la reciente Champions Cup, así como Diktaean y Mikki Fight, podrían aportar más fuerza a la carrera japonesa. Ambos quedaron primero y segundo en el Tokyo Daishoten, la carrera utilizada anteriormente como plataforma de lanzamiento por Forever Young.

Sayyah, quien impresionó en la reciente Listed The Crown Prince Cup, y Star Of Wonder, quien ganó la Listed King Faisal Bin Abdulaziz Cup a finales de diciembre, se encuentran entre varios caballos prometedores entrenados en Arabia Saudita que buscan asegurar un lugar en la carrera emblemática.