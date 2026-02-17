Bad Bunny reaviva rumores de una reconciliación con su exnovia

Suscríbete a nuestros canales

A una semana de haber conquistado el Super Bowl LX, Bad Bunny fue captado con su exnovia Gabriela Berlingeri, reavivando rumores de una posible reconciliación a casi cuatro años de haber terminado su noviazgo.

En su paso por Argentina, el boricua fue visto junto a la diseñadora de accesorios saliendo de un concurrido restaurante de la capital, en víspera de San Valentín, lo que despertó sospechas entre sus seguidores.

Ambos intentaron ocultar su identidad pero fue en vano, pues los paparazzis fueron astutos al reconocerlos y capturarlos mientras subían a una camioneta rodeado de escoltas. De igual manera, fanáticos esperaban por el artista a la salida del local, pero este no se detuvo para atenderlos.

Sin embargo, muchos aseguran que Gabriela se unió al equipo de trabajo del cantante y por eso su cercanía luego de poner fin a su historia de amor.

El apoyo de Gabriela Berlingeri a Bad Bunny

Todo parece indicar que Gabriela estuvo presente en los premios Grammy 2026. Fuentes aseguran que la vieron entre el público apoyando a Bad Bunny, sin embargo, no existe registro fotográfico que lo compruebe.

Por otro lado, la joven sí estuvo presente en el show de medio tiempo del Super Bowl, realizado el pasado 08 de febrero en Santa Clara. A través de redes sociales, mostró su respaldo a Benito previo a su presentación.

Asimismo, presumió de una fotografía junto a Lady Gaga, dejando en evidencia que tuvo acceso al backstage, cosa que, muy pocos pueden tener.

Bad Bunny y Gabriel Berlingeri historia de amor

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se conocieron en 2017 en un restaurante de Puerto Rico, años antes de que su carrera despegara. La conexión fue inmediata a simple vista, según comentó el intérprete de “Safaera” en una entrevista.

En 2020 confirmaron su relación haciéndola pública. La pareja señaló que la pandemia los unió y comenzaron un noviazgo discreto que decidieron revelar. Bad Bunny y Gabriel Berlingeri mantuvieron un romance por cinco años, uno de los más largos del artista.