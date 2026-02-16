Bottle of Rouge sacó la clase y se llevó el Sunland Park Oaks de $250,000 camino al Kentucky Oaks G1

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, el hipódromo de Sunland Park, ubicado en Nuevo México, Texas, dentro de su cronograma de diez carreras, entre ellas el Sunland Park Oaks con una premiación de $250,000 en una distancia de 1,600 metros en pista de arena, Bottle of Rouge de la cuadra de Bob Baffert consiguió la victoria en gran demostración.

Esta prueba ofreció 20-10-6-4-2 puntos a las primeras cinco clasificadas, que buscan un lugar para la prueba más importante del calendario hípico en Estados Unidos, el Kentucky Oaks (G1).

Bottle of Rouge, una hija de Vino Rosso, propiedad de Natalie Jill Baffert, corrió como la gran favorita en la taquilla y, sobrevivió a una investigación de un comisario para asegurar 20 puntos de clasificación para el Kentucky Oaks (G1) con su victoria en el Sunland Park Oaks el domingo por la noche en Nuevo México.

Ganadora del Del Mar Debutante S. (G1) del año pasado, Buttle of Rouge estaba haciendo su primera salida desde que terminó sexta en la Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) del 31 de octubre en Del Mar.

La potranca de tres años, conducida por Juan Hernández, salió al frente del pelotón en la partida, con fracciones de :23.85 y :46.80. Bottle of Rouge, perseguida por Cashed durante ese recorrido, hasta el tope de la recta final, cuando Pashmina y Touch of Magic, se acercaba al final, pero Juan Hernández utilizó todos sus recursos para llegar a la meta sin problemas y marcar un tiempo de 1:45.82 para la milla a dos vueltas y sumar 20 puntos para el Kentucky Oaks.

Bottle of Rouge, le dio al entrenador Bob Baffert su novena victoria, un récord, en el Sunland Park Oaks, que incluye a Plum Pretty, que ganó el Kentucky Oaks en 2011. Bottle of Rouge, ahora tiene un récord de tres victorias en cinco salidas con ganancias de $427,000.