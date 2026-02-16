Marc Anthony recibe insulto de un fanático en su propio concierto

Suscríbete a nuestros canales

Durante su residencia en Las Vegas, Marc Anthony fue insultado por un fanático en pleno concierto tras estar en desacuerdo con que el salsero hablara inglés ante su público.

El viernes 13 de febrero, el artista dio inicio a “VEGAS… MY WAY!”, una serie de conciertos en la ciudad para reencontrarse con sus seguidores y reconectar con la mejor de su música. Sin embargo, un evento inusual sacó de quicio al intérprete.

Marc Anthony se defiende

Mientras Marc introducida la canción “My Baby You” escrita para su hija Ariana, el cantante dedicó un breve discurso en inglés, lo que desató la molestia en el fan y aprovechó la pausa para gritar: “¡Habla en español, cabr*n!”.

Indignado por la situación Marc Anthony regresó el insulto con uno más fuerte. “¡Cállate, cabr*n!”, expresó sin mediar palabras ante el público.

A pesar del intenso momento, los asistentes respaldaron al intérprete de “Vivir mi vida” por alzar su voz ante la falta de respeto.

Acuerdo y desacuerdo por el insulto

Tras el breve momento que se ha viralizado en redes sociales se ha encendido el debate sobre si debe o no hablar en español frente a una audiencia hispana. Sin embargo, otras personas sugieren que el salsero hizo bien porque está en Estados Unidos.

“Puede hablar en lo que le de la gana hablar y punto”, “Pero un artista de su categoría y en Las Vegas claro que tiene que hablar en inglés y si tiene un concierto en España, hablará castellano. Se llama educación”, “Cantante puertorriqueño y nació en Nueva York, todo bien”, son algunos de los comentarios de los fanáticos en redes sobre el momento viral de Anthony.