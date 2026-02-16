Impecable: Bella Ballerina sometió a sus rivales en el Rachel Alexandra Stakes G2 de $300,000

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana se efectuó una carrera que otorga puntos camino hacia el Kentucky Oaks (G1), en la que Bella Ballerina defendió su invicto en el Rachel Alexandra Stakes G2 de $300,000, con una magistral conducción del jinete Tayler Gaffalione con una victoria sufrida en esta prueba que repartió 50-25-15-10-5 puntos a las primeros cinco clasificadas.

Bella Ballerina, ahora invicta en tres carreras, para el entrenador Brendan Walsh, criada en Godolphin, sigue la ruta de su media hermana Pretty Mischievous, ganadora de la Rachel Alexandra y Kentucky Oaks 149 de 2023, también entrenada por Walsh.

Kentucky Oaks: Bella Ballerina sometió a siete rivales en el Rachel Alexandra Stakes G2

Bella Ballerina, tras su victoria a finales de noviembre en el Golden Rod (G2) en Churchill, la hija de 3 años de Street Sense se puso en cabeza con el jockey Tyler Gaffalione. Perseguida por el exterior durante una primera media milla justa en 46.98, Bella Ballerina fue superada en la recta opuesta, pero Bella Ballerina, por el interior de Luv Your Neighbor, remontó con valentía en la recta final, para imponerse por medio cuerpo en un tiempo final de 143.38 para la milla y 11/16 en pista rápida.

Con la victoria, Bella Ballerina obtuvo 50 puntos en el Road to Kentucky Oaks y ahora lidera la clasificación con 60. Luv Your Neighbor (que obtuvo 25, ahora tiene 40) quedó en un claro segundo lugar, por delante de Just Singing (que obtuvo 15, ahora tiene 18), quien se quedó con el tercer puesto. Powered by Family (10) y Classic Guide (5) también obtuvieron puntos Oaks por su cuarto y quinto puesto.

Bella Ballerina ahora está perfecta tras tres participaciones, con un capital de $481,000 en su carrera. Pagó $3.60, $2.60 y $2.10.

Una historia que seguir en el Rachel Alexandra

Desde que la carrera cambió su nombre en honor a la yegua Rachel Alexandra, miembro del Salón de la Fama, en 2010, cinco yeguas han convertido una victoria en el Rachel Alexandra Stakes en un triunfo en el Kentucky Oaks:

Good Cheer (2025)

Pretty Mischievous (2023)

Serengeti Empress (2019)

Monomoy Girl (2018)

Untapable (2014)

Antes del cambio de nombre las ganadoras de ambas carreras fueron:

Summerly (2005) antes Silverbulletday Stakes

Silverbulletday (1999) antes Davona Dale Stakes

Blushing KD (1997) y

Tiffany Lass (1986)

La última etapa de la serie Fair Grounds para potrancas de 3 años es la Fair Grounds Oaks (G2) que se correrá el Louisiana Derby Day, el sábado 21 de marzo.