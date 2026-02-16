Stephany Abasali desata la ira de Isabella Ladera tras lanzar una indirecta en TikTok

Suscríbete a nuestros canales

Una simple reflexión en redes sociales por parte de la exreina de belleza Stephany Abasali encendió una polémica entre admiradores y críticos de las figuras públicas, y rápidamente tomó fuerza cuando la influencer Isabella Ladera respondió sin filtros.

La polémica pregunta de Stephany Abasali

Stephany Abasali, quien representó a Venezuela en el certamen Miss Universe 2024, no pasó desapercibida al publicar un video reflexivo en TikTok cuestionando un asunto que hoy genera discusión en redes.

“¿Ya estamos normalizando que las personas tengan hijos o las mujeres se embaracen antes del matrimonio?”, preguntó. En su mensaje, Abasali señaló que considera importante que exista un compromiso formal antes de traer una vida al mundo, argumentando que “un ser vivo requiere dos figuras”.

“Está bien que tú tengas una pareja, tu novio o lo que sea, pero te embarazas y va a nacer una personita que es una responsabilidad casi de por vida”, acotó.

En el mismo video, la modelo criolla apuntó: “Yo por lo menos, o sea yo, Stephany, no estoy de acuerdo. No sé, siento que las personas tienen que ser un poquito más responsables, más comprometidas”.

Isabella Ladera responde

La creadora de contenido venezolana, Isabella Ladera, no tardó en reaccionar tomando en cuenta que, recientemente anunció su embarazo, fruto de su relación con el peruano Hugo García.

Ladera publicó una respuesta directa que muchos interpretaron como una réplica a las declaraciones de Abasali: “Ojalá nunca le toque vivir en carne propia que ese papel no te garantiza nada”.

Vale resaltar que, la influencer venezolana recibió múltiples mensajes de felicitaciones, pero, también fue duramente criticada al quedar embarazada a poco tiempo de iniciar su romance con el exchico reality.