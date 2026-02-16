Kevin Durant se pone a disposición del PSG para NBA Europa

Suscríbete a nuestros canales

Después de terminar con una presentación notable de 12 puntos en el Juego de Estrellas en la presente temporada de la NBA, Kevin Durant respaldó el nuevo formato implementado por la liga para el tradicional evento. El alero valoró positivamente los cambios introducidos en el espectáculo, sumándose a otros jugadores que consideran que la renovación aporta mayor competitividad y dinamismo al partido. Sin embargo, más allá de lo ocurrido en la cancha, el foco mediático se desplazó rápidamente hacia su posible papel en un ambicioso proyecto internacional.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, celebrado en el Intuit Dome de Inglewood, el experimentado jugador de Houston Rockets aclaró que no está directamente involucrado en la planificación de una nueva liga en Europa. El estadounidense señaló que, por ahora, solo ha escuchado rumores, pero mostró su interés en contribuir al crecimiento global del baloncesto si surge la oportunidad.

Kevin Durant da visto bueno a NBA Europa

No diría que estoy involucrado en el proceso. Estoy dispuesto a hablar de ello si se presenta. Por ahora, no he escuchado mucho, solo rumores y narrativas. Una vez que empiece a tomar forma, espero poder formar parte de ello, impulsando el baloncesto en todo el mundo", dijo el alero sobre el traslado del certamen estadounidense al viejo continente.

A sus 37 años, el actual jugador de los Houston Rockets mantiene una participación minoritaria estratégica en el Paris Saint-Germain a través de su firma Boardroom. El club parisino ha sido vinculado formalmente a la empresa conjunta entre la NBA y la FIBA para impulsar el proyecto conocido como NBA Europa, una iniciativa que busca establecer una competición de primer nivel en el continente y expandir aún más la influencia del baloncesto estadounidense a nivel global.