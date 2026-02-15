Bryce Harper rompe el silencio: calificó de "extrañas" las críticas de Dave Dombrowski

Suscríbete a nuestros canales

La calma de la pretemporada en 2026 se ha visto sacudida por las declaraciones de Bryce Harper. El dos veces MVP de la Liga Nacional rompió el silencio sobre los comentarios que Dave Dombrowski, presidente de operaciones de los Filis, hizo en octubre pasado, donde cuestionó si el inicialista seguía perteneciendo a la élite del beisbol.

Para Harper, el problema no fue la crítica en sí, sino que se hiciera pública. "Todavía me parece un poco raro", admitió el jugador el domingo. "Creo que lo más importante para mí fue que, cuando nos reunimos por primera vez con esta organización, acordamos mantener las cosas internamente. Cuando eso no sucedió, me desesperé un poco. Fue una situación una locura".

El bajón estadístico de 2025

Los comentarios de Dombrowski no surgieron de la nada, sino de una temporada 2025 que, para los estándares de Harper, fue discreta. El veterano de 33 años terminó con un promedio de .261 (el más bajo desde 2019) y un OPS de .844 (su cifra más pobre desde 2016).

Aunque conectó 27 cuadrangulares e impulsó 75 carreras, su rendimiento en la postemporada fue el punto de quiebre: se fue de 15-3 sin carreras impulsadas en la eliminación de los Filis ante los Dodgers en la Serie Divisional. Esta sequía llevó a la gerencia a preguntarse públicamente si Harper seguía siendo ese jugador capaz de cargar con el equipo.

¿Un jugador "Top 10" o una estrella en declive?

Dave Dombrowski fue brutalmente honesto tras la eliminación el año pasado. Aunque reconoció que Harper tuvo una campaña "buena", fue tajante al compararla con sus años de MVP (2015 y 2021).

"¿Podrá ascender al siguiente nivel de nuevo? Realmente no tengo la respuesta", sentenció Dombrowski en aquel momento. "Cuando pienso en Bryce Harper, piensas en la élite, en uno de los 10 mejores jugadores del beisbol, y no creo que hoy encaje en esa categoría".

Estas palabras calaron hondo en Harper, quien a pesar de haber lidiado con una lesión de muñeca que lo marginó un mes de los diamantes, insiste en que no necesita críticas externas para saber cuándo ha fallado.

Motivación personal vs. crítica pública

"Obviamente, no tuve el año que quería ni la postemporada que deseaba. Lo sé", admitió Harper, quien aún tiene seis temporadas pendientes en su contrato de 13 años y $330 millones.

Sin embargo, el jugador dejó claro que las palabras de su jefe no servirán como gasolina para su rendimiento en 2026. "No necesito estar motivado para ser excelente. Eso simplemente no me motiva. Que Dave salga y diga esas cosas públicamente todavía me resulta muy extraño", concluyó.

A pesar del bache de 2025, la trayectoria de Harper en Filadelfia sigue siendo estelar. Solo un año antes, en 2024, terminó sexto en la votación al MVP con 30 jonrones y un promedio de .280. La gran duda para esta nueva temporada es si la relación entre la estrella y la oficina central podrá sanar tras este intercambio de opiniones.