Fátima Bosch y su inesperado incidente de salud en un desfile en Ecuador

La reconocida Miss Universo 2025, Fátima Bosch, vivió un inesperado momento durante su participación en la tradicional Fiesta de las Frutas y Flores de Ambato, Ecuador.

Invitada como la estrella principal del desfile, Bosch se mostró sonriente y cercana con los asistentes, pero un instante de tensión sorprendió a todos los presentes.

El leve desmayo de Fátima Bosch

Durante el recorrido en la colorida carroza que la transportaba, las cámaras captaron a Bosch saludando con entusiasmo al público. Sin embargo, de manera repentina, la reina de belleza se desvaneció y cayó brevemente sobre la carroza.

De inmediato, la joven mexicana fue atendida por su equipo y continuó el recorrido tumbada tratando de recuperarse, mientras era aplaudida por el público presente.

Hasta el momento, se desconoce si el incidente fue producto de un desmayo por motivos de salud o un incidente lamentable producto del clima y ambiente que se vive en el desfile.

La invitación especial a la Miss Universo

La presencia de Fátima Bosch en Ambato responde a la invitación especial que le hicieron las autoridades locales para engalanar la festividad más emblemática de la ciudad.

La Fiesta de las Frutas y Flores es un evento anual que celebra la riqueza agrícola y cultural de la región, con desfiles, carrozas decoradas y actividades para toda la familia.

Participar como invitada de honor representa un reconocimiento internacional para la celebración, posicionándola en el mapa turístico mundial y resaltando la tradición ecuatoriana a nivel global.