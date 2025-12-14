Fátima Bosch regresa a Tabasco y así será la celebración

Suscríbete a nuestros canales

El corazón de la región sureña de México late al ritmo de una celebración que promete ser por todo lo alto. Fátima Bosch, la Miss Universo 2025, será homenajeada en grande por su estado natal con un desfile y fiesta multitudinaria en el Estadio Centenario 27 de Febrero.

El evento, que ha generado una enorme expectación entre locales y visitantes, se perfila como uno de los más emocionantes del año en el sureste mexicano.

Fátima Bosch regresa a casa: itinerario de celebración

La orgullosa tabasqueña convirtió a su estado en el centro de la atención nacional. Su llegada a Villahermosa está prevista para este domingo 14 de diciembre, cuando miles se reunirán para rendirle homenaje tras su histórico triunfo.

El Estadio Centenario, hogar de los Olmecas de Tabasco, fue seleccionado para la culminación del festejo por su enorme capacidad y la posibilidad de recibir a decenas de miles de asistentes.

Las puertas del estadio se abrirán desde las 2 de la tarde, y el desfile oficial arrancará a las 4:00 p. m (hora México) recorriendo puntos emblemáticos de la ciudad como el Malecón Carlos A. Madrazo, la avenida Gregorio Méndez, Parque Guacamayos, Curva del Diablo y la Fuente del Chorro.

A diferencia de una simple llegada, la fiesta está organizada como una verbena popular pensada para toda la familia. Las autoridades han hecho énfasis en que sea un ambiente seguro y ordenado, con actividades para todas las edades y sin consumo de alcohol dentro del recinto.

Además, no solo se trata de honrar a Fátima, el evento forma parte de la Caravana Navideña 2025 y de la Expo del Edén, que incluye zonas gastronómicas, espectáculos culturales y actividades diversas como pista de hielo y presentaciones musicales dentro y fuera del estadio.

Seguridad especial para el evento

La logística del evento no se ha dejado al azar. El Gobierno del Estado de Tabasco ha desplegado un operativo de seguridad robusto, con cientos de elementos de policía estatal, fuerzas federales, Protección Civil y emergencias médicas listas para responder ante cualquier eventualidad.

Adicionalmente, se publicó una lista de objetos prohibidos para garantizar la tranquilidad de todos los asistentes y de la reina universal: desde bebidas alcohólicas hasta drones, mascotas y hieleras no podrán ingresar al estadio.