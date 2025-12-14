"Ataque terrorista" en Sídney deja varios fallecidos y esto ocurrió con los agresores

Suscríbete a nuestros canales

La policía australiana confirmó que el tiroteo masivo ocurrido en una concurrida playa de Sídney es un "ataque terrorista", que ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, adyacente a la playa de Bondi, en el inicio de la festividad judía de Janucá, evento al que asistían cerca de mil personas.

Cuántos fallecieron

El terrible hecho dejó 12 personas fallecidas y 29 heridas. El jefe de la policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, activó medidas especiales para asegurar la zona y descartar amenazas adicionales.

Agresores detenidos

El funcionario indicó la participación de dos presuntos agresores, uno de los cuales fue abatido y el otro detenido, si bien no se descarta la implicación de un tercer sospechoso. Entre los 29 heridos trasladados a hospitales se incluyen dos agentes policiales.

Las autoridades han identificado a uno de los atacantes como Naveed Akram, cuya residencia está bajo investigación, y confirmaron el hallazgo de artefactos explosivos improvisados en un vehículo vinculado a uno de los perpetradores, lo que aumenta la gravedad del incidente.

Objetivo antisemitista y respuesta federal

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur, Christopher Minns, calificó el tiroteo como un acto "cobarde y aterrador" y afirmó categóricamente que "el objetivo fue la comunidad judía" en el primer día de Janucá, destruyendo una "noche de paz y celebración" con un "ataque malvado y horrendo".

Minns prometió una respuesta policial "masiva y exhaustiva". A nivel federal, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, secundó estas declaraciones, calificando el hecho como un "acto de terrorismo y antisemitismo" que "ha golpeado el corazón de nuestra nación".

Albanese, quien convocó de urgencia al Comité Nacional de Seguridad, enfatizó que "un ataque contra los australianos judíos es un ataque contra todos los australianos" y se comprometió a usar todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la comunidad judía.

Es importante destacar que el nivel nacional de amenaza terrorista se mantiene en "probable" y que, en un contexto regional, Australia ha reconocido oficialmente al Estado de Palestina, una decisión que sigue a Francia y Reino Unido.