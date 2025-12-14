Xabi Alonso analiza su posible destitución del Real Madrid en la previa ante Alavés

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso, Xabi Alonso, Xabi Alonso. Si, uno de los nombres más repetidos en la ciudad capital de España por su situación comprometida con el Real Madrid, con el que viene atravesando resultados negativos, que han dejado su posición en el cargo bastante a la deriva.

Así y todo, el técnico merengue salió al cara a cara este con la prensa sábado 13 de diciembre, previo al compromiso que tiene en agenda este domingo ante el Deportivo Alavés y sobre el que se refirió está preparado ante cualquier situación que se pueda producir si no logra un buen resultado.

"Llevo muchos años en el fútbol. No me sorprende nada de lo que puede suceder. Son cosas normales, cosas que han sucedido, cosas que pasarán en el futuro. Hay que afrontarlas con la responsabilidad del cargo y de lo que representamos", dijo Alonso en rueda de prensa, como entendiendo que su lugar en el banquillo llegaría a su fin si la alegría no queda de su lado en Mendizorroza.

¿Qué expresó Xabi Alonso previo al duelo con Alavés?

El estratega no ha podido celebrar en sus dos compromisos más recientes. De hecho, han sido dos derrotas que han señalado mucho su momento. Los merengues cayeron en LaLiga con Celta de Vigo (0-2) y luego el revés llegó en la Champions League con el Manchester City (1-2): "a partir de ahí, toca trabajar para revertir la situación".

"Para mí lo más importante es el equipo y el club. Mañana (domingo) tenemos un partido muy importante por el momento que es. Queremos cambiar la dinámica de resultados y tenemos un rival exigente", apuntó el DT.

En medio de las distintas preguntas que llegaron a su mesa sobre el apoyo que pueda estar recibiendo del alto mando también dejó algunos comentarios. "Desde el inicio hemos tenido una comunicación constante con el presidente... Estamos todos juntos desde la confianza, el respeto, el cariño y la responsabilidad en el objetivo común. Siempre es buena la comunicación", afirmó.

La situación en el vestuario

Otro de los temas que se le analizan mucho a la gestión de Alonso es lo que estaría ocurriendo en ese vestuario lleno de estrellas, a las que no ha logrado convencer de ir apegado a su idea de juego.

"En el vestuario tenemos comunicación todos los días, trabajamos juntos en momentos buenos y en los no tan buenos. Sabemos que ahora estamos pasando dificultades y que podemos crecer si superamos estos momentos difíciles", expresó.

Y luego agregó: "Si revertimos la dinámica, dentro de unas semanas podemos mirar atrás y ver cómo hemos crecido. Es un proceso de un vestuario en el que hay gente con bagaje y poder para tomar decisiones".

Con todo y eso, el Real Madrid de Xabi Alonso va a encarar su partido sabiendo que está ahora mismo a siete puntos del líder del torneo, el FC Barcelona, que ganó este sábado su duelo correspondiente en la fecha contra Osasuna.