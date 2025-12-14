LVBP: Bravos de Margarita en las puertas de enero

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Bravos de Margarita (27-20) se encuentra en una posición privilegiada dentro de la temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Con una sola victoria más, el conjunto insular asegura terminar con récord de .500, un hito que no solo garantiza estabilidad en la tabla, sino que lo acerca de manera firme a convertirse en el primer clasificado a la postemporada. A falta de nueve juegos, la novena dirigida por Henry Blanco tiene en sus manos la posibilidad de consolidar una campaña que ha sido marcada por consistencia, profundidad en el pitcheo y un bateo oportuno.

La fórmula del éxito: pitcheo y ofensiva balanceada

Bravos de Margarita ha construido su campaña sobre dos pilares fundamentales: un cuerpo de lanzadores que ha respondido en los momentos de presión y una ofensiva que, sin ser la más explosiva, ha sido eficiente en producir carreras en situaciones clave. Este balance ha permitido que el equipo se mantenga competitivo en juegos cerrados, una característica que suele marcar la diferencia en la recta final de la temporada.

Bravos ha sido el mejor equipo jugando fuera de casa (12-11), un rasgo no menor que los ha ayudado a consolidarse en el primer lugar de la tabla de posiciones. El número mágico para asegurar el primer lugar es de 7 contra Águilas del Zulia y 8 contra Cardenales de Lara.