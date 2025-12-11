La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°48

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 14 de diciembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 17:00, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

La yegua con la mayor puntuación en los pronósticos (15 puntos), es la importada Colder Weather (Usa), que será presentada por Gabriel Márquez.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Gran Pepe 12 Colossus 10 Bravucon 4 Catire Pedro 2 Futuro 2

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Colder Weather (USA) 15 Princesa Fina 4 Guillermina 3 Sugar Cane 3 Marakovitz 3 Bella del Nilo (USA) 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Gran Yaco (Usa) 14 Astuto 7 Special Element (USA) 5 Li Tre Fratelli 3 Vino Tinton 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS I'm in the Mood (USA) 14 Hipotenusa 5 Victory Rose 5 Make Sense of It (USA) 2 Gran Feronia 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Sizzle (USA) 11 Dwtn Maddie Brown (GB) 10 Cheeca Blue (USA) 5 Furia 2 Potenciada 1 Luna Nueva 1

SEXTA VÁLIDA