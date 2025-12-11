La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°48
Por
Meridiano
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 06:59 pm
Foto: David Urdaneta.
¡Este domingo 14 de diciembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 17:00, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"
La yegua con la mayor puntuación en los pronósticos (15 puntos), es la importada Colder Weather (Usa), que será presentada por Gabriel Márquez.