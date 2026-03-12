MLB: Atlanta toma una dura decisión sobre Carlos Carrasco

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de que los focos del mundo del beisbol se mantienen actualmente sobre el Clásico Mundial, los entrenamientos primaverales de las Grandes Ligas siguen en curso, con una gran cantidad de jugadores que pelean por ganarse un puesto dentro del mejor beisbol del mundo.

En Bravos de Atlanta, como se ha hecho costumbre desde hace ya varios años, hay una buena cantidad de venezolanos, varios de ellos dando el 100% dentro del diamante para quedarse con el equipo grande. Dos de ellos son los lanzadores Carlos "Cookie" Carrasco, y Eliéser Hernández, quienes recibieron una dura noticia este miércoles 11 de marzo.

Carrasco y Hernández a Ligas Menores

Martín Pérez / Foto: AP

Y es que, en efecto, los Bravos de Atlanta enviaron este día miércoles a los lanzadores Carlos Carrasco y Eliéser Hernández al campamento de Ligas Menores. Ambos lanzadores tenían invitación al Spring Training, pero no formaban parte del roster de 40 hombres de su organización, por lo que esta decisión no es tan sorpresiva.

Carrasco había tenido problemas a lo largo de este entrenamiento primaveral. En 6.1 episodios, el diestro permitió nueve carreras limpias, lo que lo dejó con efectividad de 12.79, a pesar de tener récord de dos victorias y una sola derrota. Por su parte, Eliéser Hernández recibió par de rayitas en cinco entradas completas, para dejar efectividad de 3.60, un rendimiento bueno, pero que no terminó de hacerlo acreedor de un lugar en el roster de 40.

El que parece estar ganando crédito en Atlanta es Martín Pérez. El veterano zurdo criollo tiene nueve entradas de labor, con efectividad de 4.00, y los reportes apuntan a que los Bravos lo ven desde ya como un posible sexto abridor de la rotación.