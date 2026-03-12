¡Argentina dice que no! La Finalissima presenta un nuevo problema

Suscríbete a nuestros canales

A menos de tres semanas de la fecha prevista (27 de marzo), la Finalissima no tiene una sede definida y las tensiones entre las federaciones han escalado tras el descarte de la ubicación original.

El conflicto bélico en Medio Oriente obligó a Qatar a renunciar como anfitrión en el Estadio de Lusail, dejando a la UEFA y a la CONMEBOL en una carrera contra el reloj para encontrar un escenario a la altura.

La AFA no quiere el Santiago Bernabéu

En las últimas horas, la UEFA parecía haber encontrado la solución ideal, trasladando el encuentro a Madrid, específicamente al Santiago Bernabéu. Sin embargo, la propuesta se ha topado con un muro desde Sudamérica.

Según ha informado el periodista Gastón Edul, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha rechazado formalmente la sede madrileña.

La CONMEBOL ya está al tanto de esta negativa y se la trasladará a la UEFA. Se especula que la AFA busca mantener la neutralidad absoluta del encuentro o explorar sedes que no beneficien logísticamente de forma tan directa al campeón europeo.

El calendario no cede

Tanto Lionel Scaloni como Luis de la Fuente han expresado anteriormente que la fecha es "incómoda" debido a la proximidad con el final de la temporada y la preparación para el Mundial 2026.

Este nuevo desacuerdo por la sede añade una capa de incertidumbre que podría forzar una postergación definitiva. Por el momento, Londres y Estados Unidos siguen como principales candidados de albergar el cruce entre Argentina vs España.

La UEFA y la CONMEBOL deberán emitir un comunicado oficial pronto, ya que la logística de traslados y la venta de entradas están totalmente paralizadas, dejando a los fanáticos a la espera de una fumata blanca.