La Finalissima: ¿Qué opciones se manejan como posibles sedes del partido?

Uno de los eventos deportivos más esperados del 2026 sigue en vilo, en medio de situaciones que han surgido en los días más recientes. Se trata de la Finalissima, el título que se disputarán Argentina y España, como campeonas de la Copa América y la Eurocopa, respectivamente.

Justamente, este antiguo trofeo, que ha sido recuperado hace algunos años, estaba programado para jugarse en Qatar el próximo 27 de marzo, sin embargo, la inestabilidad en la región árabe -a propósito del conflicto bélico en suelo iraní- ha ocasionado que la sede esté en este momento en tela de juicio por la seguridad de las delegaciones.

Con todo esto en el contexto de este partido, que el mundo quiere ver por un hipotético enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal, dos figuras del balompié, los esfuerzos estarían abocados a conseguir una sede para la realización del compromiso.

¿Qué sedes se manejan como opciones para la Finalissima?

En este momento, las manos no estarían cruzadas en Conmebol ni en UEFA con aras a cumplir con la expectativa de la afición sobre el partido. De ahí, a que ya se estén manejando alternativas que sirvan de epicentro del cotejo.

Según RNE Deportes, son varias ciudades las puestas en escena, entre ellas Londres, Miami, Roma, Madrid y París. Ahora mismo, la decisión estaría en plenas etapas de negociación que satisfaga a ambos seleccionados.

Está claro que ni Conmebol ni UEFA quieren postergar el partido, sobre todo por un tema de calendario, que no tendría demasiado espacio para incluir el compromiso con el Mundial 2026 ya a menos de cuatro meses.

La Finalissima mantendría su fecha por un tema de logística y ahora mismo la única discusión solo estaría centrada en las opciones puestas en la mesa para recibir uno de los juegos más esperados este año.