Los Mets preparan la chequera: Freddy Peralta proyecta una extensión 

El romance entre Freddy Peralta y la ciudad de Nueva York apenas comienza, pero ya tiene cifras de superestrella sobre la mesa. Tras ser adquirido en un traspaso bomba desde Milwaukee en enero, los analistas y el entorno de las Grandes Ligas apuntan a que el dominicano no será un "alquiler" de un año, sino el nuevo pilar de la rotación de Queens.

Según las proyecciones más recientes de cara a este marzo de 2026, ambas partes estarían trabajando en una extensión de contrato por cuatro años y 112 millones de dólares.

Un as para el Opening Day

La confianza de los Mets en Peralta es absoluta. El manager Carlos Mendoza ya lo ha confirmado como el abridor del Opening Day el próximo 26 de marzo contra Pittsburgh. Este voto de confianza, sumado a su impecable actuación en los entrenamientos de primavera (donde recientemente lanzó tres entradas perfectas contra los Cardenales), ha acelerado las conversaciones sobre su futuro a largo plazo.

Los detalles del acuerdo proyectado

De concretarse el pacto de $112 millones por 4 temporadas, Peralta daría el salto financiero que su talento ha reclamado por años:

Salario anual promedio (AAV): 28 millones de dólares.

Comparativa: Este contrato lo situaría en el rango salarial de lanzadores de élite como Luis Castillo, reflejando su estatus tras una temporada 2025 donde dejó una efectividad de 2.70 y superó los 200 ponches .

Seguridad: A sus 29 años, este contrato cubriría sus temporadas de mayor plenitud física, asegurándolo en Citi Field hasta 2030.

"¿No comment?": La postura del jugador

Al ser consultado este viernes en el complejo de entrenamiento sobre si ya existen negociaciones formales, el derecho dominicano respondió con una sonrisa y un escueto "sin comentarios". Sin embargo, no ocultó su entusiasmo por la organización:

“Todo ha sido increíble, desde la oficina hasta mis compañeros. Siento que los Mets me cuidan y me apoyan”, afirmó Peralta.

¿Por qué los Mets deben firmarlo ahora?

El dueño del equipo, Steve Cohen, sabe que esperar al mercado de agencia libre en 2027 solo aumentaría el precio. Habiendo entregado a sus mejores prospectos (Jett Williams y Brandon Sproat) para obtenerlo, la extensión de $112 millones no es solo una inversión en talento, sino una póliza de seguro para justificar el alto costo del canje.