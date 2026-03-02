Alarma en la Bahía: Stephen Curry volverá a ser evaluado en 10 días y el panorama se oscurece

Suscríbete a nuestros canales

El optimismo en los Golden State Warriors ha recibido un duro golpe. Tras cumplirse el plazo inicial de recuperación, el equipo anunció este domingo que su superestrella, Stephen Curry, no está listo para regresar a las canchas y será reevaluado nuevamente en un periodo de 10 días.

Esta actualización confirma que la lesión en su rodilla derecha, diagnosticada como síndrome de dolor patelofemoral (conocido como "rodilla del corredor") y una contusión ósea, es más compleja de lo previsto originalmente.

Un laberinto médico: "Es una lesión extraña"

El propio Curry, en declaraciones para ESPN durante la reciente derrota de los Warriors ante los Lakers, admitió la frustración de no tener una fecha clara de retorno.

"Esta es una lesión extraña. Es impredecible cómo va a sanar, pero cada día desde el All-Star ha sido un progreso. Eso es todo lo que puedo pedir", comentó el base de 37 años.

A pesar de que las resonancias magnéticas (MRI) no muestran daños estructurales graves, Curry confirmó que aún no ha comenzado a realizar trabajos en cancha, centrándose únicamente en fortalecer los músculos circundantes para evitar recaídas.

El costo de la ausencia: Adiós a los premios de la temporada

Con esta nueva extensión del plazo, Curry quedará oficialmente fuera de la carrera por los galardones individuales de la NBA. Al superar el límite de 21 partidos perdidos, el "Chef" ya no es elegible para los equipos All-NBA ni para el MVP, marcando apenas la segunda vez en 13 años que quedará fuera de estas distinciones.

Impacto en los próximos compromisos:

Curry se perderá, como mínimo, los siguientes cinco duelos clave para las aspiraciones de playoffs de Golden State:

Vs Clippers (Hoy lunes) En Houston (Jueves 5) En Oklahoma City (Sábado 7) En Utah (9 de marzo) Vs Chicago (10 de marzo)

Un equipo contra las cuerdas

La dependencia de los Warriors (31-29) hacia su capitán es total. Sin Curry, el equipo tiene un récord de 8-13, mientras que con él en cancha ostentan un 23-16. Actualmente anclados en la octava posición de la Conferencia Oeste, Golden State se enfrenta a un sprint final peligroso donde la salud de su estrella definirá si pelearán por el título o si su temporada terminará prematuramente en el Play-In.