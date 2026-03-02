Ecuador está de júbilo: Kitzy Ycaza obtuvo una victoria “Colosal” para convertirse en la primera yoqueta en ganar el Clásico “Independencia Nacional”

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana el hipódromo V Centenario, en República Dominicana, programó el Clásico “Independencia Nacional” que presentó un final de categoría con victoria para el caballo Campeón de 3 Años 2025, Colosal, bajo la conducción magistral de la yoqueta Kitzy Ycaza, que se convirtió en la primera mujer jinete en conseguir este evento selectivo.

Kitzy Ycaza con Colosal ganó el duelo entre campeones

El caballo Colosal, con la jineta Kitzy Ycaza, ganó este sábado el Clásico “Independencia Nacional”, en opción a la Copa Raza Carreras, en el Hipódromo V Centenario, para el establo San Antonio, carrera que se presentó en un duelo entre campeones del 2025: el campeón tresañero nativo frente al ganador del premio Caballo Nativo del Año y campeón nativo entre ejemplares mayores de tres años, Burlao.

El pupilo de los entrenadores Eugenio Deschamps y Juan Jiménez, Colosal, se mantuvo detrás de la velocidad en los primeros metros hasta promediar el giro de la curva final, cuando el hijo de Uncle Brennie (Uncle Mo) avanzó con paso firme a la caza del puntero Burlao, que opuso resistencia, pero no suficiente para ser derrotado por pescuezo al llegar a la meta, con la amazona ecuatoriana Kitzy Ycaza, quien se convierte en la primera jineta en ganar este clásico.

El ganador, dejó crono de 2:06:2/5, para 2,000 metros, y dejó su récord en nueve victorias para 19 presentaciones y su cuarto clásico en su historial pistero.

Recordamos que Kitzy Ycaza, nativa de Guayaquil, Ecuador, de 26 años, proveniente del hipódromo Miguel Salem Dibo, en el 2024 se convirtió en la primera jinete mujer en conseguir un Clásico en República Dominicana.