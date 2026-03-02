Shai Gilgeous-Alexander tumba un récord de Wilt Chamberlain

Suscríbete a nuestros canales

El baloncesto moderno ha encontrado a su viajero más implacable. El pasado domingo, en el corazón de Dallas, Shai Gilgeous-Alexander (SGA) no solo lideró el ataque del Oklahoma City Thunder, sino que grabó su nombre por encima de una de las figuras más míticas del deporte.

Con su actuación ante los Mavericks, Shai alcanzó los 59 partidos consecutivos como visitante anotando 20 o más puntos, superando oficialmente la marca histórica que Wilt Chamberlain estableció entre 1961 y 1963.

El fin de un reinado de 60 años

Lo que hace este hito verdaderamente asombroso es el nombre al que desplaza. Chamberlain, el hombre de los récords "imposibles", sostuvo esta marca de 58 encuentros durante más de seis décadas. Mientras que Wilt dominaba las pinturas de la liga en los años 60, SGA ha logrado extender su racha hasta los 59 partidos en la actualidad (2026), haciéndolo desde el perímetro y la media distancia en una era de máxima exigencia física y scouting avanzado.

Consistencia de acero

Anotar en la NBA es difícil; hacerlo de forma constante en estadios ajenos, con la presión de la hinchada rival y el cansancio de los viajes, es una prueba de fuego para las superestrellas. La racha de Shai es un testamento a su madurez mental y su capacidad para descifrar defensas sin importar el código postal.

Tener una garantía de al menos 20 puntos cada vez que el equipo sube al avión le da a OKC una ventaja psicológica sin precedentes.