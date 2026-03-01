MLB: Lenyn Sosa ruge en el Spring Training con su primer jonrón

Suscríbete a nuestros canales

Lenyn Sosa es otro de los peloteros venezolanos que ha demostrado su poder en este Spring Training. Y es que durante la jornada de este domingo estrenó su casillero de jonrones, esto luego de castigar a los Cachorros de Chicago en el Sloan Park.

Lenyn, un fijo de las Medias Blancas

La conexión llegó a la altura del tercer episodio, justo cuando se subió al montículo el relevista Zane Mills. El venezolano no perdonó un lanzamiento adentro y envió la bola con dirección a los jardines derecho y central, a unos 414 pies de distancia. Dicha conexión sirvió para extender la ventaja de las Medias Blancas de Chicago 4 a 1 en ese entonces.

Cabe agregar que en su siguiente turno, en el quinto, pegó un doble hacia la pradera izquierda para montar una seria amenaza con hombres en posición anotadora. Sin embargo, sus dos siguientes compañeros no pudieron llevar a ninguno de los corredores al home.

Al final, Lenyn Sosa ligó de 3-2 con doble, jonrón, una carrera impulsada y una anotada. En lo que va de entrenamientos primaverales batea para .286 de promedio luego de cinco presentaciones.