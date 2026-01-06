MLB: Este fue el despertar ofensivo de Lenyn Sosa

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 marcó un antes y un después para el talento hispano en las Grandes Ligas. Bajo el lema de una evolución constante, cinco peloteros latinos lograron aumentar su producción de imparables en más de 48 hits respecto a la campaña anterior. Entre nombres consagrados y estrellas en ascenso, destaca la figura de Lenyn Sosa, el venezolano que pasó de ser una pieza de rotación a convertirse en el alma ofensiva de los Medias Blancas de Chicago.

De la banca al liderazgo en el South Side

El crecimiento de Sosa ha sido, sencillamente, meteórico. Si en 2024 el infielder criollo registró un total de 89 indiscutibles, su desempeño en 2025 rompió todos los esquemas al alcanzar los 137 hits. Este incremento de +48 no fue producto del azar, sino de un ajuste mecánico en su swing y una mayor madurez mental en la caja de bateo.

Sosa no solo sumó hits, sino que añadió poder a su repertorio. Terminó el ciclo 2025 liderando a su equipo en cuadrangulares con 22 y remolcando 75 carreras, cifras que lo sitúan como uno de los intermedistas con mayor proyección en la Liga Americana. Su capacidad para conectar líneas sólidas lo ubicó entre los cuatro mejores de toda la MLB en porcentaje de "line drives", compartiendo honores con figuras de la talla de Luis Arráez.

El reto del 2026: ¿Es posible superar la barrera de los 150 hits?

Con la mirada puesta en la temporada 2026, la pregunta que circula en las oficinas de Chicago es si Lenyn Sosa puede mantener este ritmo ascendente. Los analistas sugieren que el techo del joven de 25 años aún no se ha alcanzado.

Para sobrepasar los números del año pasado, Lenyn Sosa deberá trabajar en su disciplina en el plato. Aunque su agresividad le ha dado resultados, su baja tasa de boletos es el área de oportunidad más clara. Si logra ser más selectivo, no solo aumentará su promedio de bateo, sino que tendrá mejores pitcheos para castigar. Las proyecciones para este 2026 lo sitúan cerca de los 150 hits, una cifra que lo consolidaría definitivamente como una estrella en las Grandes Ligas.