MLB: Tres criollos en la mira del club de los 1000 hits

El beisbol de las Grandes Ligas está a las puertas de celebrar un hito histórico para la legión criolla. Tras la reciente llegada de Luis Arráez y Gleyber Torres a los cuatro dígitos en imparables, las miradas se posan ahora sobre tres figuras que, con estilos distintos, están listos para escribir su nombre en la lista dorada de Venezuela en la MLB: Miguel Rojas, Willson Contreras y Ronald Acuña Jr.

El experimentado infielder de los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Rojas, es quien tiene el camino más corto hacia la meta. Con 988 imparables de por vida al cierre de la pasada campaña, el orgullo de Los Teques necesita apenas 12 indiscutibles para convertirse en el próximo venezolano en alcanzar los 1.000 hits en su última temporada como jugador activo.

A sus 36 años, "Miggy Ro" ha demostrado que la disciplina y la inteligencia en el plato son sus mejores herramientas. No solo es un referente defensivo, sino que su capacidad para poner la bola en juego lo tiene a solo un par de semanas de acción regular para unirse al selecto grupo. Rojas busca ser el venezolano número 43 en lograr esta hazaña.

El poder de Puerto Cabello acecha el millar

Otro que se encuentra en la "zona de impacto" es el receptor y ahora inicialista de los Medias Rojas de Boston, Willson Contreras. El mayor de la dinastía Contreras cerró el 2025 con 954 hits, quedando a solo 46 de la marca mítica.

Contreras, quien celebró su juego número 1.000 en las Mayores el año pasado, ha mantenido una producción ofensiva envidiable. Con su nueva asignación permanente en la primera base, se espera que el desgaste físico disminuya, permitiéndole alcanzar los 1.000 inatrapables antes de la pausa del Juego de Estrellas de 2026 con su nuevo equipo.

Por otro lado, la superestrella de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., sigue desafiando los límites del tiempo. A pesar de las interrupciones por lesiones en años anteriores, "El Abusador" acumuló 913 hits hasta el final de la zafra pasada.

El ritmo histórico de Acuña Jr.

Lo impresionante de Ronald no es solo que llegará a los 1.000 hits, sino la velocidad con la que lo está logrando. Con apenas 28 años, el MVP de la Liga Nacional en 2023 se proyecta para ser uno de los criollos más jóvenes en alcanzar la cifra, emulando los pasos de leyendas como Miguel Cabrera y José Altuve. Para Acuña, 87 hits de distancia parecen poco dada su capacidad para conectar múltiples imparables por jornada.