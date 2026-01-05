MLB: Baltimore adquiere al dominicano Jhonkensy Noel para reforzar su artillería

Suscríbete a nuestros canales

Los Orioles de Baltimore han sumado una pieza de poder bruto a su organización. El club anunció oficialmente la adquisición del jardinero e inicialista dominicano Jhonkensy Noel en un cambio con los Guardianes de Cleveland. Para abrir espacio en el roster de 40 jugadores, la gerencia de Baltimore puso en asignación al lanzador derecho George Soriano.

Noel, conocido popularmente como "Big Christmas", se encontraba en el limbo tras haber sido designado para asignación por Cleveland el pasado 17 de diciembre. Ahora, el joven de 24 años cambia de aires por primera vez en su carrera profesional.

Perfil del jugador: potencia extrema vs. disciplina

Desde que los Guardianes lo firmaron como agente libre internacional en 2017, Noel ha destacado por una cualidad innegable: su fuerza. Sin embargo, su llegada a las Grandes Ligas ha sido un camino de contrastes.

En 351 apariciones al plato en la Gran Carpa, ha conectado 19 cuadrangulares, una cifra impresionante para el tiempo de juego recibido. No obstante, su enfoque en el plato sigue siendo su mayor obstáculo. Actualmente, registra una línea ofensiva de .193/.242/.401, castigada por un porcentaje de ponches del 32.8% y apenas un 4.8% de boletos negociados.

Baltimore confía en que su equipo de desarrollo de bateo pueda pulir estas carencias para aprovechar su capacidad de sacar la pelota del parque.

El factor contractual y el curioso "periodo navideño"

La salida de Noel de Cleveland era casi inminente tras haber agotado su última opción de ligas menores en 2025. Al no tener flexibilidad para ser enviado a las sucursales sin pasar por waivers, los Guardianes decidieron cortarlo cuando adquirieron al relevista Justin Bruihl desde los Blue Jays.

Un detalle curioso de esta transacción fue la duración del periodo de asignación. Aunque las reglas estipulan normalmente un límite de una semana para concretar un cambio o dejar libre al jugador, el periodo de "Big Christmas" se extendió casi tres semanas debido a las festividades decembrinas y los días no laborables de la liga, permitiendo que Baltimore negociara con calma su llegada.

¿Dónde encaja Noel en los Orioles?

A pesar de su talento, el dominicano no tiene un camino sencillo hacia la titularidad. Los Orioles cuentan con una de las plantillas más profundas de la Liga Americana, especialmente en las esquinas de los jardines y en las posiciones de primera base y bateador designado.

Noel tendrá que competir en los entrenamientos primaverales para demostrar que puede ser un bateador de impacto desde la banca o un reemplazo de poder contra lanzadores zurdos. Por su parte, el lanzador George Soriano, quien sale del roster para ceder su lugar, ahora deberá esperar a ver si es reclamado por otro equipo o si acepta una asignación a las ligas menores de Baltimore.