MLB: Yankees y Dodgers tras los rastros de Freddy Peralta para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Aunque tiene contrato asegurado con Milwaukee Brewers para la temporada 2026 de las Grandes Ligas, Freddy Peralta es una opción apetecibles para diferentes organizaciones que buscan aumentar sus aspiraciones al título en la venidera edición.

Varios equipos de la MLB han mostrado interés en el serpentinero dominicano de cara al mercado, según informaron los periodistas Ken Rosenthal y Will Sammon. El lanzador se ha convertido en uno de los nombres más atractivos disponibles, despertando atención por su rendimiento y proyección.

Entre las franquicias que siguen de cerca su situación aparecen los New York Yankees, Mets, Los Angeles Dodgers, Atlanta Braves y Boston Red Sox, cinco novenas de gran peso que podrían protagonizar una fuerte puja. El futuro de Peralta promete ser uno de los focos principales en los próximos movimientos de la liga.

Freddy Peralta podría cambiar de rumbo para MLB 2026

Para la próxima campaña de Las Mayores, el pelotero dominicano tendrá un salario de ocho millones de dólares, siendo el último año de un contrato que firmó en 2020 por cinco años y 15 millones. El de Moca viene de su mejor presentación en las Grandes Ligas, recibiendo votos para el Cy Young de la Liga Nacional tras cosechar marca de 17 victorias y seis reveses, WHIP de 1.08, 204 ponches, WAR de 5.5 y una efectividad de 2.70 en 33 aperturas.

Aunque estuvo en un conjunto que coleccionó el mejor récord de MLB en la pasada temporada regular, el quisqueyano podría consolidar su dominio con alguno de estos equipos de mercados grandes como Yankees o Mets, que necesitan de un abridor probado en la liga para afianzar sus aspiraciones al título en la venidera edición, que tendrá a Los Angeles Dodgers como candidato al tricampeonato, siendo escuadra de peso interesado en sus servicios.