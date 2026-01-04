MLB: Kazuma Okamoto y su encaje en el lineup de Azulejos de Toronto

Suscríbete a nuestros canales

Kazuma Okamoto llega a Azulejos de Toronto con credenciales élite: seis Juegos de Estrellas, tres títulos de jonrones y seis campañas consecutivas con al menos 30 cuadrangulares. La pregunta del millón es: ¿Cómo encaja el japonés en un lineup cargada de tanto talento para 2026?

Su perfil de cañonero derecho encaja en unos Azulejos que busca mayor producción en la parte media de la ofensiva. Su impacto reciente, incluso limitado por lesión en 2025, demuestra consistencia: promedio de .327, OPS de 1.014 y 15 jonrones en apenas 69 juegos.

La capacidad de Okamoto para producir en momentos clave lo convierta en un referente inmediato. Por otra parte, cuenta con una versatilidad defensiva para cubrir la tercera como la primera base; esto le da flexibilidad táctica al manager para tener el mejor equipo posible en 2026.

Kazuma Okamoto y Vladimir Guerrero Jr un tándem explosivo

La llegada de Kazuma Okamoto a Azulejos de Toronto abre la posibilidad de formar una dupla ofensiva de enorme impacto junto a Vladimir Guerrero Jr. Ambos comparten un perfil de poder y consistencia en el plato, capaces de producir más de 30 cuadrangulares por temporada.

La combinación de Guerrero Jr, con su experiencia y capacidad probada en MLB y Okamoto, con su historial de jonrones en la NPB, promete un tándem complementario. Su sincronía proyecta un núcleo ofensivo capaz de intimidar a cualquier rotación rival.

Números de Kazuma Okamoto en Japón durante 2025

Kazuma no tuvo una temporada completa con Yomiuri Giants porque se lesionó en gran parte del año. Sin embargo, demostró en 69 juegos de temporada regular que es capaz de cargar con una ofensiva.

Números de Okamoto en 2025:

- 77 juegos, 270 turnos, 39 anotadas, 87 hits, 23 dobles, 1 triple, 15 jonrones, 51 impulsadas, 1 base robadas, 34 boletos, 36 ponches, .322 promedio, .411 OBP, .581 SLG, .992 OPS