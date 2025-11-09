Blindando el roster: Azulejos protege a sus prospectos claves tras la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

A poco más de una semana de su participación en la Serie Mundial, los Azulejos de Toronto han comenzado a realizar movimientos estratégicos en su roster de 40, buscando fortalecer sus cimientos para la próxima campaña.

En ese sentido, este sábado el equipo canadiense seleccionó el contrato del receptor mexicano Brandon Valenzuela, asegurando así su lugar en la organización y protegiéndolo de ser tomado por cualquier otro equipo en el Draft de Regla 5 que se celebra en diciembre.

El Perfil de Brandon Valenzuela

Valenzuela, de 25 años, es un joven talento que llegó a Toronto procedente de los Padres de San Diego como parte del intercambio por el pitcher Will Wagner.

Considerado un prospecto top-30 dentro de la organización en 2024, Valenzuela es un catcher ambidiestro conocido por su gran capacidad defensiva y su potencial para aportar ofensiva desde la posición.

A pesar de que el camino en las ligas menores ha estado lleno de desafíos, Toronto ve un valor considerable en su desarrollo.

Desempeño Ofensivo: En Doble-A, Valenzuela registró una línea de bateo de .229/.313/.387. Sin embargo, enfrentó dificultades en Triple-A con un wRC+ de 76 (un 24% por debajo del promedio de la liga) y una tasa de ponches del 30.5%, áreas que el equipo de desarrollo espera pulir.

Dado que Valenzuela era elegible para la agencia libre de ligas menores, proteger su contrato era imperativo para retener su talento. Ahora, tendrá la oportunidad de continuar su desarrollo en Triple-A Buffalo, donde se espera que inicie la campaña 2026 como una opción de respaldo a mediano plazo para Danny Jansen y Alejandro Kirk.

Otros Movimientos Clave

Además de Valenzuela, los Azulejos activaron a varios lanzadores de la lista de lesionados de 60 días para añadirlos al roster de 40, como parte de su estrategia para asegurar profundidad en el bullpen.

Entre ellos se encuentran los pitchers derechos Nick Sandlin, Bowden Francis, Yimi García y Ángel Bastardo. Estos movimientos son cruciales para tener control sobre los jugadores que serán elegibles para los Spring Training y listos para enfrentar los desafíos de la próxima temporada con un bullpen reforzado.