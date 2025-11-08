MLB: Fernando Tatis Jr y su particular triplete en Grandes Ligas 2025

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Tatis Jr ha destacado en las últimas temporadas por una defensa imperial como jardinero derecho. El dominicano de Padres de San Diego alcanzó su particular triplete en 2025; consolidándose como uno de los defensores élite más sólidos de la última década en Grandes Ligas.

Tatis Jr en la temporada 2025 con Padres tuvo un rendimiento defensivo superlativo, con lo que ganó: Fielding Bible, Guante de Oro y Guante de Platino. Un particular triplete defensivo que lo coloca en una escala alta y exclusiva entre defensores élite de Las Mayores.

El dominicano se consolida como el mejor jardinero derecho de la Liga Nacional. Su capacidad para cubrir terreno, ejecutar asistencias y evitar carreras lo convierte en un referente defensivo absoluto. Padres de San Diego, sabe que cuenta con un seguro cada vez que hay un batazo por la zona del dominicano.

Fernando Tatis Jr. y una temporada defensiva de élite en 2025

Fernando Tatis Jr. disputó 155 juegos en el jardín derecho y acumuló 433 innings defensivos con apenas tres errores. Su porcentaje de fildeo fue de .990, mejorando la marca de 2023 (.980). La consistencia y precisión lo consolidan como uno de los mejores guantes de la Liga Nacional.

En métricas avanzadas, Tatis sumó +8 Outs Above Average y lideró la liga con +15 Defensive Runs Saved entre jardineros derechos. Su Fielding Value fue de 9, ubicándose tercero en su posición. Además, registró una velocidad promedio de brazo de 95.5 mph, compartiendo el quinto lugar en Grandes Ligas.

El dominicano ganó su segundo Gold Glove superando a Sal Frelick y Corbin Carroll, quienes también tuvieron campañas destacadas. Con este logro, se convierte en el segundo jardinero de los Padres de San Diego en ganar múltiples Guantes de Oro en cinco años, junto a Trent Grisham.