Fernando Tatis Jr. lidera a los latinos ganadores del Guante de Oro

Durante este domingo se dieron a conocer todos los ganadores al Guante de Oro 2025 en ambos circuitos de la MLB y aparte de los tres venezolanos, otros tres latinos liderados por Fernando Tatis Jr., igualmente se alzaron con este galardón.

Esto quiere decir, que en total fueron seis los nacidos en la región que brillaron con su defensa: cuatro en la Liga Americana y dos en el viejo circuito. Los tres jugadores criollos, fueron: Maikel García (3B), Wilyer Abreu (RF) y Javier Sanoja (utility); siendo el país latino con más galardonados.

Fernando Tatis obtiene su segundo Guante de Oro:

En cuanto a las otras tres figuras que no son venezolanas, hay que resaltar lo hecho por Fernando Tatis Jr., quien fue premiado como el mejor defensor del jardín derecho de la lIga Nacional por segunda ocasión en su carrera. La ocasión anterior fue en 2023.

Mauricio Dubón también repite Guante de Oro:

Otro que fue reconocido por segunda oportunidad gracias a su brillante, es Mauricio Dubón, quien recibió el galardón al mejor utility de toda la Liga Americana después de haber conquistado este mismo premio en el 2023, convirtiéndose en el primer pelotero hondureño en lograr esta hazaña.

Ceddanne Rafaela se lució en el center field:

Mientras que Ceddanne Rafaela dejo al país de Curazao en alto, tras ganar el Guante de Oro entre los jardineras centrales de la lIga Americana, siendo este su primer reconocimiento de esta índole.