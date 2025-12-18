Estos son los cuatro candidatos para dirigir a la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) dio un paso visible en la búsqueda del nuevo director técnico de la selección nacional. Jorge Giménez, presidente de la FVF, confirmó a través de una entrevista con Richard Méndez los cuatro nombres que integran la terna final para asumir el cargo: César Farías, Oswaldo Vizcarrondo, Rafael Dudamel y Richard Páez.

La confirmación llega en un momento clave para la Vinotinto, que busca estabilidad y resultados en el ciclo clasificatorio y en torneos regionales. Giménez explicó que la selección de candidatos responde a criterios técnicos, experiencia internacional y conocimiento del fútbol venezolano. La FVF pretende cerrar el proceso en las próximas semanas y anunciar al nuevo entrenador antes de compromisos oficiales.

César Farías

Farías es recordado por su exitoso ciclo al frente de la Vinotinto, donde logró hitos históricos como la clasificación a cuartos de final de la Copa América 2011. Su experiencia en selecciones y clubes de distintos países lo convierte en un candidato con amplio recorrido y conocimiento táctico.

Oswaldo Vizcarrondo

Vizcarrondo, exdefensor central de la selección, representa la apuesta por una nueva generación de técnicos. Su cercanía con los jugadores y su visión fresca del fútbol podrían aportar un aire renovador al proyecto vinotinto.

Rafael Dudamel

Dudamel ya dirigió a la Vinotinto absoluta y a las categorías juveniles, logrando la histórica final del Mundial Sub-20 en 2017. Su perfil está marcado por la capacidad de trabajar con jóvenes talentos y construir procesos a mediano plazo.

Richard Páez

Páez es considerado una figura emblemática del fútbol venezolano. Bajo su dirección, la Vinotinto vivió un cambio de mentalidad y estilo de juego en la década de los 2000. Su experiencia y liderazgo institucional lo mantienen como una opción de peso.

La decisión final dependerá de factores como la disponibilidad de los entrenadores, el proyecto deportivo presentado y la capacidad de la FVF para garantizar condiciones de trabajo y objetivos claros. Fuentes internas señalan que la federación prioriza un plan a mediano plazo que incluya desarrollo de juveniles y resultados competitivos.