Leones del Caracas y Luisángel Acuña apuntalan esta demostración de poder en la LVBP

La historia misma del beisbol señala que el batazo, incluso para algunos el momento más emocionante, es el cuadrangular; quizás por lo que implica, con este se produce al menos 1 anotación y es el único que sirve para producir 4 de un sopetón. Ese de modo particular se define como grand slam.

En el torneo 2025/2026 de la LVBP, como en años anteriores, abundantes son los batazos de todo tipo que han salido de los maderos; previo a la jornada de este miércoles, cuando de jonrones se trata Cardenales de Lara está al frente con 62, seguidos por:

Caribes de Anzoátegui 60

Tiburones de La Guaira 56

Bravos de Margarita y Leones del Caracas 51

Navegantes del Magallanes 50

Tigres de Aragua 27

Águilas del Zulia 22

Pero cuando de tablazos de cuatro esquinas con las bases llenas se trata, son los Leones quienes están al frente; para el grupo de José Alguacil van 4, emanados de los maderos de Oswaldo Arcia, Aldrem Corredor, Leandro Cedeño y Lenyn Sosa,

Leones del Caracas y Luisángel Acuña, curiosa combinación

A la manada caraquista les siguen los Cardenales, que en Luisángel Acuña tienen al único toletero que esta campaña ha dado 2, mientras Eduardo García suma 1.

En Águilas la autoría es de José Pirela, José Godoy y Yonathan Perlaza.

Para Bravos Ramón Flores, Wilson García y Juan Santana.

Caribes 2 con Hernán Pérez más Diego Infante.

Tiburones 2 en Jadher Areinamo y Máximo Acosta.

El de Navegantes cortesía de Renato Núñez.

En Tigres aún esperan por el primero.

Nota: Al momento de este trabajo el equipo Anzoátegui suma otro grand slam, conectado por Diego Infante en el duelo contra Lara y en transmisión televisiva de Meridiano.