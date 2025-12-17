LVBP: Bravos de Margarita sufren la baja de este importante lanzador que irá a Japón

Suscríbete a nuestros canales

Como suele ocurrir con la abrumadora mayoría de jugadores que pactan contratos con elencos de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), conllevando a la finalización abrupta de su labor en las ligas invernales, José Quijada atraviesa el mismo proceso respecto a Bravos de Margarita.

Así lo informa el Departamento de Prensa de los insulares, que añade el lanzador zurdo en el Lejano Oriente hará filas con los Tokyo Yakult Swallows; su lugar en el róster del mánager Henry Blanco lo toma el también serpentinero, derecho, Mauricio Véliz.

José Quijada de Bravos a Japón

En la presente campaña de la LVBP, Quijada destacó con 3.21 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.29 en whip, 10.9 en promedio de ponches por cada 9 entradas, 7.1 imparables, 4.5 bases por bolas.

Eso resultó de 14 entradas de 11 hits, ningún cuadrangular, 17 toleteros pasados por la guillotina, 7 boletos recetados, 6 anotaciones de las cuales 5 fueron limpias.

Su balance quedó en 0 ganados, 1 perdidos, 3 juegos salvados, 3 oportunidades de rescates malogradas y 5 holds.

Bravos para este 17 de diciembre se presentó con marca de 28-21, 1eros en la tabla de posiciones con 2 juegos de ventaja sobre Cardenales de Lara, 3 ante Caribes de Anzoátegui, 4 por encima de Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira, 4.5 en cuanto a Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes, 6 adelante de Leones del Caracas.