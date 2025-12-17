LVBP: Bravos de Margarita sufren la baja de este importante lanzador que irá a Japón

Como suele ocurrir con la abrumadora mayoría de jugadores que pactan contratos con elencos de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), conllevando a la finalización abrupta de su labor en las ligas invernales, José Quijada atraviesa el mismo proceso respecto a Bravos de Margarita.
Así lo informa el Departamento de Prensa de los insulares, que añade el lanzador zurdo en el Lejano Oriente hará filas con los Tokyo Yakult Swallows; su lugar en el róster del mánager Henry Blanco lo toma el también serpentinero, derecho, Mauricio Véliz.
En la presente campaña de la LVBP, Quijada destacó con 3.21 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.29 en whip, 10.9 en promedio de ponches por cada 9 entradas, 7.1 imparables, 4.5 bases por bolas.
Eso resultó de 14 entradas de 11 hits, ningún cuadrangular, 17 toleteros pasados por la guillotina, 7 boletos recetados, 6 anotaciones de las cuales 5 fueron limpias.
Su balance quedó en 0 ganados, 1 perdidos, 3 juegos salvados, 3 oportunidades de rescates malogradas y 5 holds.
Bravos para este 17 de diciembre se presentó con marca de 28-21, 1eros en la tabla de posiciones con 2 juegos de ventaja sobre Cardenales de Lara, 3 ante Caribes de Anzoátegui, 4 por encima de Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira, 4.5 en cuanto a Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes, 6 adelante de Leones del Caracas.