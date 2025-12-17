LVBP

LVBP: Navegantes del Magallanes realizan estos movimientos para la décima semana

El conjunto de Yadier Molina está igualado en el 6to puesto con Tigres, a 0.5 de Águilas y Tiburones

Por

Harold Capote Fernández
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 05:38 pm
Este miércoles los Navegantes del Magallanes comenzarán su décima semana de acciones en el torneo 2025/2026 de la LVBP, fecha en la que tienen pautado encuentro en casa para recibir a los Tigres de Aragua; será el octavo duelo entre ellos con la serie particular igualada a 3 por bando.

El conjunto de Yadier Molina, llega además con evidentes opciones de postemporada; con marca de 23-25 comparten el 5to puesto de la tabla precisamente con los bengalíes, que tienen 24-26, ambos a solo 0.5 partido de Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira, también igualados en la 4ta casilla.

Navegantes del Magallanes busca ascender

 

 

Es decir, demasiado queda por definir cuando a los navieros les restan 8 partidos en su calendario.

Ante todo el panorama, el alto mando realiza movimientos en su róster, del que sale el jardinero Diego Rincones, e ingresan el igualmente guardabosques Odúbel Herrera, además del infielder Gregory Barrios, los dos adquiridos hace pocos días en cambio con Tigres por la ficha de Diego Castillo.

 

 

En Aragua, el “Torito” Herrera dejó línea ofensiva en .158 de average, .238 en porcentaje de embasado, .158 de slugging y .396 de OPS; estuvo solo en 14 partidas. 

Por su parte, Barrios en 8 juegos bateó de 10-0 con base por bolas.

 

