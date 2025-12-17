LVBP: Navegantes del Magallanes realizan estos movimientos para la décima semana

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles los Navegantes del Magallanes comenzarán su décima semana de acciones en el torneo 2025/2026 de la LVBP, fecha en la que tienen pautado encuentro en casa para recibir a los Tigres de Aragua; será el octavo duelo entre ellos con la serie particular igualada a 3 por bando.

El conjunto de Yadier Molina, llega además con evidentes opciones de postemporada; con marca de 23-25 comparten el 5to puesto de la tabla precisamente con los bengalíes, que tienen 24-26, ambos a solo 0.5 partido de Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira, también igualados en la 4ta casilla.

Navegantes del Magallanes busca ascender

Es decir, demasiado queda por definir cuando a los navieros les restan 8 partidos en su calendario.

Ante todo el panorama, el alto mando realiza movimientos en su róster, del que sale el jardinero Diego Rincones, e ingresan el igualmente guardabosques Odúbel Herrera, además del infielder Gregory Barrios, los dos adquiridos hace pocos días en cambio con Tigres por la ficha de Diego Castillo.

LVBP - Beisbol

En Aragua, el “Torito” Herrera dejó línea ofensiva en .158 de average, .238 en porcentaje de embasado, .158 de slugging y .396 de OPS; estuvo solo en 14 partidas.

Por su parte, Barrios en 8 juegos bateó de 10-0 con base por bolas.