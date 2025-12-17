LVBP

LVBP: A Leones no le basta con liderar esta estadística de bateo en la temporada

La ofensiva del conjunto melenudo no ha sido suficiente para posicionarse mejor en la clasificación

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 05:43 pm
LVBP: A Leones no le basta con liderar esta estadística de bateo en la temporada
Foto: @leones_cbbc
Sin importar la instancia de cualquier torneo de beisbol, con solamente batear no es suficiente. Justamente eso es algo que saben muy bien los Leones del Caracas, pues a pesar de contar con una temible ofensiva no han podido concretar mejores resultados en esta temporada 2025-2026 de la LVBP.

Leones y una ofensiva letal

El elenco capitalino está libre en esta jornada del miércoles, una situación que no les favorece del todo porque podrían alejarse un poco más de ese último puesto que da acceso al Comodín. Sin embargo, el manager José Alguacil tiene a su disposición un grupo de peloteros capaces de salir adelante ante cualquier adversidad a fuerza de batazos.

De hecho, si chequeamos las estadísticas colectivas en lo que va de esta zafra, los Leones del Caracas se mantienen como el conjunto con más extrabases (162) en lo que va de liga. Dicha cifra se divide en 104 dobles, siete triples y 51 jonrones.

Pero tal como decíamos al principio, con batear no es suficiente para conseguir buenos resultados. En contraste, los melenudos tienen el pitcheo más castigado de la zafra, con 5.67 de efectividad y 268 carreras permitidas, los números más altos hasta la fecha.

Beisbol