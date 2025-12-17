Marjorie De Sousa comparte el dolor que siente por estar lejos de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Una emotiva fotografía y mensaje fue lo que compartió el martes 16 de diciembre la actriz, modelo y exreina de belleza venezolana Marjorie De Sousa. La artista radicada en México, expresó abiertamente el dolor de estar lejos de su gente, cultura, gastronomía y tradiciones de Navidad.

Marjorie extraña Venezuela

En la publicación aparece Marjorie de joven luciendo muy sonriente y abrazada con su hermano Juan Carlos De Sousa.

La foto es de una Navidad que vivieron al máximo en el país. “Recuerdos en Venezuela, familia y hermano, como te extraño mi tierra. Te amo hermano”, escribió la explosiva rubia, que triunfa en el país azteca.

La artista muestra en el post las enormes ganas que tiene de estar en Venezuela, para vivir momentos únicos al lado de su gente que la vio crecer y formarse como una profesional de la actuación.

Recordemos que Marjorie comenzó su carrera como participante del Miss Venezuela 1999, en el que representó a las Dependencias Federales, sin lograr clasificación.

Vida en el exterior

La criolla comparte su vida entre México y Estados Unidos, teniendo proyectos importantes con Telemundo, cadena con la que realizó en el 2024 la exitosa serie “El Conde: Amor y Honor”.