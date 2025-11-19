Julián Gil estalla contra Marjorie de Sousa por involucrar a su hijo en campaña mediática

Suscríbete a nuestros canales

Julián Gil ha expresado públicamente su indignación y descontento ante la reciente campaña impulsada por el programa Despierta América, para logra que su hijo Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa conozca a Lionel Messi.

La polémica se intensificó cuando el galán de telenovelas, en declaraciones para el mismo espacio televisivo señaló que esta campaña es una burla, pues asegura que es más importante que el pequeño establezca contacto con su padre.

"Que me llame, aunque yo creo que es mucho más importante que conozca a papá; y si ella quiere hacer una campaña yo la emplazo a ella, emplazo a Despierta América, a quien esté produciendo el show, que hagan una campaña para que Matías conozca a papá, a sus hermanos, a sobrinos", sentenció el actor.

Julián Gil un vínculo roto con su hijo

Para Julián Gil es insólito que se promueva una campaña mediática en programas como ‘Despierta América’ el encuentro con una figura pública de forma mediática, mientras él suplica por tener un vínculo más cercano con su hijo. "Él tiene una familia, esas cosas me parecen una falta de respeto", enfatizó.

De igual manera, consideró que si conocer a Messi fuera una prioridad él tiene acceso al astro del fútbol.

La problemática del argentino con su exesposa proviene desde su separación en abril de 2017, desde entonces, ha luchado para que ejercer su paternidad.