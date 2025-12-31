Las estrellas venezolanas que apagaron su luz en este 2025

Suscríbete a nuestros canales

El año que está a punto de concluir ha sido especialmente doloroso para la comunidad venezolana dentro y fuera del país. 2025 se llevó a estrellas emblemáticas del entretenimiento, la actuación y el periodismo, dejando un vacío profundo en la cultura y los medios.

Desde Caracas hasta Miami, repasamos las historias más conmovedoras de los venezolanos que fallecieron este año y el legado que mantienen vivo en el corazón de sus seguidores.

Patricia Fuenmayor: La venezolana que conquistó Univisión

La periodista, modelo y exreina de belleza, Patricia Fuenmayor, falleció el 9 de junio de 2025 en Nueva York, tras una valiente lucha contra el cáncer que conmovió a la comunidad hispana.

Con 51 años, Fuenmayor fue corresponsal en el popular programa Despierta América de Univisión, donde su carisma, profesionalismo y cercanía con la audiencia la convirtieron en una figura querida tanto por televidentes como por colegas.

Eduardo Serrano: El galán que se despidió de su público

El 11 de septiembre de 2025, el mundo del espectáculo latinoamericano se vistió de luto con la partida de Eduardo Serrano, uno de los actores venezolanos más reconocidos de la televisión. A los 82 años y tras una prolongada batalla contra el cáncer, Serrano falleció en Miami.

Conocido por su carisma y papel de galán en numerosas producciones, Serrano fue recordado por su familia y seguidores como un hombre profesional, respetuoso y profundamente humano. Su hija, la actriz Magaly Serrano, lo despidió con palabras llenas de amor y nostalgia en redes sociales.

Floria Márquez: Murió haciendo lo que amaba

Floria Márquez, la icónica cantante y actriz venezolana conocida como “La Show-woman de Venezuela”, murió el 25 de octubre de 2025 en Caracas a los 75 años, de manera súbita mientras ofrecía un concierto en el centro cultural Casa Anauco de El Hatillo tras sufrir un ACV fulminante.

Eduardo Sapene: Se reunió con su esposa e hija

El periodista venezolano emblemático y exvicepresidente de Información y Opinión de Radio Caracas Televisión (RCTV), falleció el 12 de junio de 2025 en Miami, Estados Unidos, a los 74 años, mientras se encontraba internado en el Jackson West Medical Center del Doral, semanas después de la muerte de su esposa.

Además de las figuras anteriormente mencionadas, 2025 también fue testigo de la partida de otras emblemáticas figuras venezolanas que contribuyeron de manera significativa a la cultura, el arte y los medios de comunicación.

Entre ellos se encuentran actrices, periodistas, directores y talentos que, a lo largo de los años, se hicieron un lugar imborrable en el corazón de su audiencia. Entre los nombres encontramos a la actriz Chumico Romero, Isaías García, Luis Alberto Lamata y Asdrubal Meléndez.