Eduardo Serrano: Fallece el primer actor venezolano a los 82 años

Luego de librar una batalla contra un cáncer agresivo, este jueves 9 de septiembre muere el primer actor venezolano Eduardo Serrano a los 82 años. Fue su hija Magaly Serrano quien dio a conocer la noticia a través de Instagram.

La también actriz ha escrito: "Este no es un adiós amor de mi vida, este es un 'Nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija'".

Video de adiós

La criolla que vive en Estados Unidos desde hace años, ha resaltado el gran ser humano de su progenitor, uno de los artistas más queridos y respetado de la televisión nacional.

"Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida: Fuiste el mejor hijo y hermano: Obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto y de tus hermanos: Oma y Miguel", ha comentado.

Luis Olavarrieta, Flavia Gleske y Vanessa Suárez, han dejado comentarios de condolencias para la familia del actor.

“Para la segunda quimio he decidido dejarlo internado y ver que pueda tener más de control en la quimio. Cosas que me parece muy responsable, por más de que quiera tenerlo en casa conmigo, es lo mejor para él estar aquí”, comentó con cara de mucha preocupación.

Por su parte, Eduardo Serrano deja una huella imborrable en la televisión venezolana, y su fallecimiento deja un vacío en sus colegas y de quienes disfrutaron sus producciones nacionales.

¿Qué tipo de cáncer tenía Eduardo Serrano?

El actor sufrió de un agresivo cáncer de células pequeñas en el pulmón que ya ha hecho metástasis en su cerebro, además de presentar otro foco cancerígeno en la vejiga, situación que se complicó hasta el punto de necesitar una nefrostomía.

Según los detalles de su hija, la enfermedad se detectó hace poco más de un mes. Tras el duro diagnostico y las pocas posibilidades de cubrir el tratamiento, decidieron abrir un GoFundMe para recolectar ayuda económica.