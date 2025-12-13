Juegos para este sábado 13 de diciembre en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

El panorama luce cada vez más parejo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y por lo tanto, cada jornada es importante, para todas las organizaciones, motivado a que nadie tiene nada asegurado aún.

Es por esa razón, que la jornada pautada, para este sábado, 13 de diciembre, luce bastante interesante y a continuación te mostraremos cuáles son los desafíos, pautados en este inicio de fin de semana.

El dato curioso, es que por primera vez en la presente semana los ocho equipos de la Liga verán acción, debido a que en las dos fechas previas hubo tres choques en ambas.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Leones del Caracas (Wilmer Font) vs Cardenales de Lara (Robert Colina) 5:00pm en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

- Bravos de Margarita (Félix Doubront) vs Tiburones de La Guaira (Ángel Macuare) 5:00pm en el estadio Universitario.

- Navegantes del Magallanes (por definir) vs Águilas del Zulia (por definir) 7:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande.

- Tigres de Aragua (Nate Antone) vs Caribes de Anzoátegui (Eduardo Salazar) 7:00pm en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.