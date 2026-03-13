MLB: Luis Hernández pega primer jonrón en Estados Unidos

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El sistema de granjas de los Gigantes de San Francisco cuenta con una nueva pieza central que ha comenzado a producir resultados inmediatos. Luis Hernández, considerado el prospecto internacional número uno de la clase 2026, conectó su primer cuadrangular en suelo estadounidense durante los entrenamientos primaverales.

El campocorto venezolano de 17 años cumplió con las expectativas en uno de sus primeros compromisos tras haber firmado por un bono de 5 millones de dólares el pasado mes de enero.

Hernández, quien nació en San Juan de los Morros pero se formó en la academia de Carlos Guillén en Maracay, ha demostrado una madurez técnica inusual para su edad. A diferencia de la mayoría de las firmas internacionales que inician su proceso profesional en la Dominican Summer League (DSL), la organización de San Francisco ha decidido que el jugador saltará esta etapa para integrarse directamente a la actividad en Estados Unidos.

Un talento que rompe los moldes tradicionales

La decisión de los Gigantes de asignar a Hernández directamente a los campos de entrenamiento en Arizona responde a su avanzado perfil ofensivo. Con 1.78 metros de estatura y una capacidad de reconocimiento de pitcheos superior al promedio, el joven campocorto ya registra antecedentes competitivos de alto nivel. A los 15 años, participó en la Liga Mayor de Beisbol Profesional de Venezuela, donde bateó para .346 frente a lanzadores con experiencia en Triple A y Grandes Ligas.

Esa base técnica ha sido destacada por evaluadores como Jim Callis de MLB Pipeline, quien define a Hernández como un jugador "extremadamente pulido". Fuentes cercanas al equipo sugieren que su progresión podría llevarlo a debutar en Clase A este mismo año, un movimiento agresivo para un pelotero que jugará toda la temporada con 17 años cumplidos.

Jornada histórica para el poder venezolano

El vuelacercas de Luis Hernández no fue el único hito para el beisbol venezolano durante la jornada. De manera simultánea, su compatriota Breyson Guedez, de 18 años, también conectó un jonrón para los Atléticos. Guedez, oriundo de San Felipe, viene de una destacada actuación en la DSL en 2025, donde registró un promedio de .359, y ahora busca consolidarse en su primera experiencia en el sistema norteamericano.