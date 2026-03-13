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La temporada en el Hipódromo de Santa Anita Park vivió una jornada vibrante este viernes. El jockey profesional Emisael Jaramillo fue la figura indiscutible al lograr un valioso triplete de victorias en una jornada de nueve competencias programadas, demostrando por qué es uno de los látigos más efectivos en los Estados Unidos.

Jaramillo y Doug O’Neill: La dupla ganadora en Santa Anita

El primer triunfo del "orgullo de Tucupido" llegó en la segunda carrera con Irish Element. Bajo el entrenamiento de Doug O’Neill, el ejemplar dominó el Maiden Claiming de $17,000 en distancia de una milla (arena). Con un tiempo de 1:39.61, Jaramillo aseguró la fotografía y pagó dividendos de $3.60 a ganador.

La racha ganadora continuó en la cuarta competencia sobre la grama. Nuevamente en yunta con O’Neill, Jaramillo condujo a la victoria a Cosmo Friday en un Maiden Claiming de $35,000. El purasangre agenció un crono de 1:09.99 para los 1,200 metros, repartiendo $5.60 a ganador y confirmando el gran momento del jinete criollo.

Por último, la tercera victoria del "Muchacho de la Película" se la llevó en la novena y última competencia en el lomo del potro Chief Resident en un Maiden Special Weight de $70.000. El tresañero agenció crono de 1:36.78 para los 1,600 metros pista de grama, para dejar en taquilla $21.40 a ganador.

Pronóstico acertado: Jaramillo acecha a Juan Hernández

Cabe destacar que dos de los tres. ejemplares fueron señalados como fijos de Meridiano en nuestra nota previa del pasado martes. Gracias a este desempeño, Emisael Jaramillo iguala a Juan Hernández en la tabla de posiciones, quien no logró visitar el recinto de ganadores en la jornada del viernes.