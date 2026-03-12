Emisael Jaramillo y la conexión venezolana tras la gloria en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del sábado 14 de marzo en el óvalo de Arcadia presenta un compromiso de primer nivel para Emisael Jaramillo. El fusta criollo asume la conducción del argentino Quereme Pass (ARG) en el San Simeon Stakes (Gr. 3), una prueba de $100,000 sobre el veloz trayecto de 6.5 furlongs en grama.

Santa Anita Park: Montas selectivas de Jaramillo del sábado y domingo

Este hijo de Distinctiv Passion cuenta con la preparación del también venezolano José Francisco "Kiko" D’Angelo. La yunta venezolana busca dar el golpe en California con este ejemplar que destaca por su potencia inicial, ideal para el trazado de Santa Anita Park.

Resistencia europea en el Santa Ana Stakes (G3)

El domingo 15 de marzo, la agenda selectiva de Jaramillo continúa en el Santa Ana Stakes (G3). En esta exigente competencia de 2.000 metros (1 1/4 milla) sobre grama, el jinete guariqueño estará sobre el lomo de la yegua británica Take A Breath (GB).

La pupila del entrenador Mark Glatt llega a esta cita de fondo tras cumplir con ejercicios destacados en la superficie de pasto. Jaramillo aplicará su inteligencia táctica para administrar las energías de la hija de Bated Breath en el largo recorrido, una prueba de fuego para las especialistas en distancias de aliento.

Estas dos montas de grado consolidan al jinete venezolano como una de las figuras más solicitadas en los eventos estelares del meeting.