Jaramillo y Baffert dictan cátedra con Cherokee Nation a solo un segundo del récord

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Emisael Jaramillo firmó una jornada histórica este viernes 27 de febrero en el hipódromo de Santa Anita, ubicado en Arcadia, California. El fusta guariqueño alcanzó una cifra inédita en su paso por este óvalo al conquistar cuatro triunfos sobre un total de cinco compromisos, una efectividad que lo consolidó como la figura central de la cartelera de nueve competencias.

El punto culminante de su actuación llegó en la octava prueba del programa, un Maiden Special Weight con una bolsa de 70.000 dólares. En dicha carrera, Jaramillo guió al éxito al prometedor potro de tres años Cherokee Nation, ejemplar que defiende los colores del SF Racing, LLC.

Cherokee Nation: Velocidad y solvencia en la milla

Bajo la preparación del integrante del Salón de la Fama, Bob Baffert, el castaño detuvo el cronómetro en un sólido 1:34.2 para el recorrido de 1.600 metros. Este registro situó al ejemplar a solo un segundo del récord de pista, un desempeño que lo proyecta de inmediato hacia la ruta selectiva de la temporada.

En las taquillas de apuestas, el purasangre cumplió con las expectativas de los aficionados y devolvió los siguientes dividendos:

Ganador: $4,80

Placé: $2,40

Show: $2,10

Tras el cruce de la meta, el entrenador Bob Baffert no ocultó su entusiasmo por la forma en la que el potro regresó al recinto de ganadores. El preparador destacó la superioridad física y mental del ejemplar tras la exigencia del trayecto.

"Regresó como si nada. Estaba a la espera de que alguien diera un paso al frente y dijera: '¡Soy el indicado!'. Eso fue todo", sentenció Baffert.

Esta victoria representó el tercer lauro de la tarde para la alianza entre el jinete venezolano y el apodado "The Goat" (El mejor de todos los tiempos). Con este "póker" de triunfos, Jaramillo reafirma su estatus de élite en el exigente circuito de los Estados Unidos y deja su nombre grabado en la jornada californiana.