De menos a más: Jinete William Buick guía a Rebel’s Romance hacia la victoria en el Dubai City of Gold (Gr.2)

El hipódromo de Meydan, epicentro del turf mundial en los Emiratos Árabes Unidos, fue testigo este sábado 28 de febrero de una exhibición de clase por parte de Rebel’s Romance. El veterano corredor de Godolphin se adjudicó la Dubai City of Gold (Gr. 2), una de las pruebas estelares en la séptima escala del programa oficial del festival hípico.

La carrera, disputada sobre una distancia de 2.000 metros en la pista de grama, no solo representó un triunfo de prestigio, sino que funcionó como la antesala crítica hacia la Dubai Sheema Classic (Gr. 1). Gracias a este éxito, el ejemplar aseguró su pase directo a la cita de máxima escala que tendrá lugar en un mes exacto.

Un desarrollo de menos a más: Dubai City of Gold (Gr.2) Meydan Racecourse

La nómina de ocho competidores presentó al "trotamundos" irlandés como el favorito indiscutible del público y la crítica. Tras el salto inicial, el hijo de Dubawi se ubicó en la tercera posición por los palos, mientras Passion and Glory y Kivanah intentaban marcar el ritmo. Durante el tramo intermedio del recorrido, el defensor de la seda azul perdió algunas posiciones y quedó comprometido en el tráfico de la carrera.

Sin embargo, la serenidad del jinete William Buick resultó clave. Al girar la última curva, Buick proyectó a su conducido hacia las líneas externas para encontrar pista libre. Con una respuesta inmediata, el purasangre superó la resistencia de Fort George y tomó el comando de las acciones para cruzar el espejo con una ventaja solvente.

El cronómetro oficial marcó un tiempo de 2:28.3 para los dos kilómetros de trayecto. Bajo el entrenamiento de Charlie Appleby, Rebel’s Romance ratificó por qué es uno de los embajadores más efectivos del establo real. El podio se completó de la siguiente manera:

1.º: Rebel’s Romance

2.º: Fort George

3.º: Burdett Road

4.º: Ruling Dynasty

Este ejemplar cuenta con un linaje de oro, al ser descendiente del legendario semental Dubawi en la matrona Minidress, por Street Cry.

Rumbo a la gloria en la Sheema Classic

Con este nuevo trofeo, el corredor alcanza la impresionante cifra de 21 victorias en 31 presentaciones públicas. Su historial, que incluye éxitos en diversos continentes, suma ahora un capítulo fundamental en su propia casa.

El próximo objetivo en su calendario es la Dubai Sheema Classic (Gr. 1). La cita está pactada para el 28 de marzo, fecha en la que buscará consolidar su nombre como uno de los mejores fondistas de la grama en la historia reciente del circuito árabe.